Харьковчанин нашел 'сюрприз' в печенье местной фабрики. Фото

Житель Харькова нашел в печенье местной бисквитной фабрики кусок фольги. Соответствующие фото он опубликовал в сети.

О находке с "сюрпризом", которую харьковчанин обнаружил в известном всем с детства "зоологическом" печенье, сообщил Telegram-канал "" ХХ ". Одно из печенек-зверушек было "беременным" – внутри него находилась фольга. Как видно из фото, она похожа на упаковку то ли от лекарств, то ли от другого товара.

"Ну как вам наша родная бисквитная фабрика? Какой зоопарк, такое и зоологическое печенье ", – прокомментировали в Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове покупателю в магазине продали сосиску в тесте, которая была покрыта толстым слоем плесени. Мужчина купил ее в известной сети супермаркетов и несмотря начал есть. Почувствовав странный вкус продукта, он разломал булку и увидел, что сосиска, мягко говоря, не первой свежести.

А жительнице Херсона в магазине продали рыбу с червями. Женщина показала, какие "свежие" продукты продают в некогда популярном рыбном магазине "Ступеньки". Там она приобрела рыбу сразу с "наживкой" – с червями внутри.