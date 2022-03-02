В Харькове после вражеского ракетного удара из-под завалов спасли 10 человек: появились новые подробности

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В результате утреннего российского ракетного обстрела Харькова погибли по меньшей мере четыре человека, около десятка– пострадали. Еще 10 людей были спасены из-под завалов, ГСЧС продолжает работы.

Об этом в среду, 2 марта, сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко. Сотрудники экстренных служб пытаются найти и других харьковчан, которые могут находится под обрушенными конструкциями, и оперативно оказать помощь пострадавшим.

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"Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях... Предварительно, четверо погибших, девять травмированы",– рассказали в ведомстве.

На месте обстрелянных российскими войсками зданий работала 21 единица техники ГСЧС и 90 человек личного состава.

Напомним:

после атаки по центру Харькова 1 марта российские оккупанты всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковое училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв – военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Расположенное в центре города здание было почти полностью уничтожено.

Также 2 марта военнослужащие ВСУ отбили атаку врага возле военного госпиталя в Харькове.

Как писал OBOZREVATEL, Россия, вторгшаяся на территорию Украины, в атаках на мирные города начала применять фугасные авиационные бомбы. Одну из ФАБ-500 оккупанты сбросили возле харьковского жилого массива.

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