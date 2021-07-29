Харьков подтвердил звание лучшего мегаполиса страны

На пресс-конференции "Интерфакс-Украина" представили результаты социологического опроса, которое показало, что половина харьковчан считают, что ситуация в городе стала лучше. 65% опрошенных позитивно оценивают действия Игоря Терехова и 70% никуда не хотят уезжать из Харькова.

Данные социологического исследования "Харьков в зеркале социологии", проведенного компанией HumanReserch, стали предметом обсуждения на пресс-конференции "Интерфакс-Украина". В целом, харьковчане гордятся достижениями города, они убеждены, что за последнее время есть изменения к лучшему и довольно положительно оценивают инициативы городских властей.

"После смерти Геннадия Кернеса были опасения, что городские власти не смогут удержать ситуацию и сохранить уровень жизни харьковчан на прежнем уровне. Опасения не оправдались. Команда Терехова показала достойный уровень работы, удачно продолжила начинания Кернеса и предложила свои проекты. Харьков стал еще краше. Благоустройство города, работа коммунальных служб, общественный транспорт – все это было и остаются примерами для других городов", – сказал один из участников пресс-конференции Вадим Карасев, директор "Института глобальной политики".

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Поэтому, по мнению Карасева, данные опроса общественного мнения выглядит вполне закономерным результатом проделанной работы. Так, 50% жителей города заметили, что за последние полгода есть изменения в лучшую сторону, 9% – в худшую. Ничего не изменилось для 41% харьковчан.

В целом, баланс скорее позитивный, а в отдельных отраслях положительная оценка – предельно высока. Например, в благоустройстве позитивные изменения очевидны для 91% жителей города, в ремонте дорог – для 78%.

Интересно, что 70% горожан хотели бы остаться в Харькове, даже если бы у них были все возможности для переезда. Лишь 6% променяли бы родной город на другой населенный пункт Украины. 21% считают, что если все же уезжать – то заграницу. Такие миграционные настроения также свидетельствуют о довольно высоком уровне локального патриотизма – абсолютное большинство горожан связывает будущее с Харьковом и не собираются из него уезжать.

Результаты шести месяцев работы секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова положительно оценили 65% респондентов.

"Это не электоральное исследование, однако я бы расценивал такие данные как своего рода народный плебисцит. Как оценку реального рейтинга руководителя города незадолго до выборов", – высказал мнение Вадим Карасев.

В свою очередь, политолог Александр Кочетков полагает, что харьковская социология вызывает большой интерес и на национальном уровне.

"Хочу обратить внимание на тот факт, что наиболее позитивную оценку заслужили именно те отрасли, которые являются зоной ответственности местных властей. Объективно, Харьков сейчас – это лучший мегаполис Украины. Пора и остальным становиться реалистами, не уповать на Киев. Надо двигаться снизу вверх. Сначала создавать жизнеспособные управленческие модели на местах, как это происходило при Геннадии Кернесе и сейчас при Игоре Терехове. А потом масштабировать подход на всю Украину", – заявил Кочетков.