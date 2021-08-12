Харьков оценили как один из самых безопасных городов Украины

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Харьков оценили как один из самых безопасных городов Украины

На пресс-конференции "Имидж городов Украины", организованной информационным агентством "Интерфакс-Украина", представили данные ряда социологических опросов про восприятие Харькова жителями города и туристами с других населенных пунктов Украины.

Отдельный блок исследования был посвящен вопросам безопасности в Харькове. Оказалось, что 65% харьковчан чувствуют себя безопасно на территории родного города, 11% – не безопасно, остальные не определились.

"Две трети харьковчан чувствуют себя безопасно в своем районе, 10% – не безопасно и только 1% – очень небезопасно. Это очень хорошие показатели", – отметил заместитель заведующего лаборатории по проблемам противодействия преступности Харьковского национального университета внутренних дел Алексей Сердюк, который представлял результаты исследования.

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Результаты исследования представили на пресс-конференции "Имидж городов Украины"

По его словам, характерно, что восприятие безопасности относится не только к своему району проживания.

"Большинство харьковчан полагает, что в городе просто нет таких мест и районов, которые они бы не советовали посещать своим близким, детям, чтобы не стать жертвой преступления", – заявил Сердюк.

Две трети харьковчан чувствуют себя безопасно в своем районе

В целом, на пресс-конференции "Имидж городов Украины" Харьков подтвердил свою репутацию как одного из наиболее безопасных городов страны.

Харьков подтвердил свою репутацию

Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 24 июня по 5 июля 2021 года. Основным методом сбора социологической информации являлись стандартизированные интервью (в технике face-to-face по месту жительства) респондентов. Опрос проводился на планшетах с использованием онлайн-платформы Lemur. В исследовании была использована двухступенчатая выборка (N=1200) с использованием схем систематического и случайного механического отбора.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

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