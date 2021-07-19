Харьков накрыл ураган: ветер валил деревья, а улицы ушли под воду. Видео

Харьков днем 18 июля накрыл мощный ливень с ураганом и градом. Больше всего пострадал район Салтовка – там началась буря.

Соответствующие фото и видео публиковали местные каналы в Telegram. На них видно, что ветер был такой силы, что валил деревья, а на рынках сносило палатки, пишет канал ХС | Харьков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщается, непогода обрушилась на город внезапно и продолжалась около 15 минут. Во дворе одной из многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также в некоторых районах прошел град.

Видео дня

Ливень, как показано на видео, сопровождался сильным ветром, который наклонял деревья к земле.

Кроме того, на рынках снесло торговые палатки. О пострадавших не сообщается.

Ранее дождь прошел и в других районах города, в частности на проспекте Гагарина.

В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили, что 19 июля в Украине снова стоит ждать непогоды. В частности, обильные дожди возможны в Карпатах. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в Украине (порывы ветра, дождь, гроза) обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня на Харьков обрушился мощный ливень, а в Запорожье выпал крупный град. В Полтаве ветер был такой силы, что буря повалила дерево.