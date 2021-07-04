Так, друзья, сегодня будет интересный пост про совковый стиль общения — я уже как-то касался его в тех или других материалах, но тема настолько обширная — что про неё срочно нужно написать отдельный большой пост. В сегодняшнем лонгриде я решил развить тему и описать типично совковый стиль общения между людьми, который появился ещё в СССР, но с переменным успехом продолжает существовать и до сегодняшнего дня. Что интересно — совковый стиль общения свойственен в основном людям старшего поколения в возрасте 50+ и старше, среди молодёжи я его не встречал совсем.

Главная отличительная особенность совкового стиля общения — это отсутствие уважения к личности собеседника, причём касается это как общения в ситуации "я начальник — ты дурак", так и всяких "застольных" бесед, в которых совки бесцеремонно расспрашивают вас о личном и лезут со своими непрошеными советами. Обо всём этом я напишу подробно, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

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Любители СССР могут долго рассказывать сказки о "великой советской стране", но вот этот мерзкий стиль общения совков ставит крест на всех их фантазиях, он с головой выдаёт истинное отношение к человеку в Союзе — личность ни во что ни ставилась. Великий немецкий философ Людвиг Витгенштейн говорил так: "границы моего мира — это границы моего языка". Немного перефразируя его, можно сказать, что совковый стиль общения прекрасно описывал границы того мрачного мира, в котором существовал СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный рассказ про совковый стиль общения.

Наверное, главным и основным признаком совкового стиля общения было то, что любой совок, наделённый хоть малейшей властью, моментально начинал мерзко себя вести с теми людьми, кто от него хоть как-то зависел. Любая советская структура, будь то магазин или школа — сильно напоминали армию, где "командиры" (начальство) обладали абсолютной властью, а "солдаты" (подчинённые) обязаны были беспрекословно исполнять все приказы.

В совковых школах, на заводах, в магазинах существовала феодальная вертикаль власти, в которой в порядке вещей было орать на подчинённых и всячески их унижать — в совке это считалось нормой. Никто не думал ни о каком уважении к личности — в СССР уважали только некий абстрактный коллектив, а отдельный человек был чем-то вроде винтика в большой машине, который должен был лишь исполнять приказы и не вякать.

Что ещё интересно — начальником чувствовал себя всякий совок, которому доставалась хоть малейшая власть. Скажем, если совок получал работу вахтёра или гардеробщика, то он непременно стремился воспользоваться своей властью и как-то унизить тех, с кем ему приходилось контактировать.

Ещё одна чисто совковая черта — всем говорить "ты". В советских книгах по этикету писалось, что всем незнакомым либо малознакомым людям старше 18 лет положено говорить "вы", но сами совки редко придерживались подобных рекомендаций — "тыкая" всем направо и налево.

Говоря человеку "ты", совок как бы изначально ставил себя выше собеседника — совок знал, что вежливый человек всё равно ответит ему на "вы", и тем самым совок уже как бы заранее одержит над ним преимущество. Этим приёмом любили пользоваться всякие совковые начальники — вызывали подчинённых на ковёр и начинали их прорабатывать, обращаясь исключительно на "ты" — Петров, почему ты не сделал то и это? Ты что, плохо меня понял? А ещё этим приёмом пользовались советские менты — "тыкая", они как бы давали понять, что никакого уважения к попавшему к ним гражданину они не испытывают, и даже если они его сейчас прямо здесь изобьют или унизят — ничего им за это не будет.

Сейчас подобный стиль общения сохранился среди ВУЗовских совков, а также среди всяких гардеробщиков и вахтёров. Знайте — если незнакомый человек вам "тыкает", то перед вами типичное совковое токсичное хамло, и вы можете точно также ему "тыкать", несмотря на разницу в возрасте.

Мерзкая черта чисто совкового стиля общения — панибратское обращение к незнакомым людям. Назвать на "ты", похлопать по плечу, спросить ты что, меня не уважаешь что ли? Делается это, как правило, вовсе не из-за какого-то особо радушного отношения к вам, а чтобы поиметь от вас какую-либо выгоду — братишка, одолжи денег, ты что меня не уважаешь что ли? Я же отдам!

Другая сторона панибратского совкового общения — всякие застолья, где подвыпившие совки обязательно начнут расспрашивать малознакомых или вообще незнакомых людей о том, как и с кем они живут, кем они работают, собираются ли они жениться/выходить замуж, сколько комнат у них в квартире и сколько они зарабатывают в месяц. Для совка подобные расспросы абсолютно нормальны, он вырос в подобной среде и понятие "личное пространство" ему незнакомо.

Многие называют подобное панибратское общение советской душевностью — но лично для меня это показатель уродливого общества с абсолютным неуважением к личности и к личному пространству. Когда в очередной раз услышите подобные расспросы — попробуйте проанализировать то неприятное чувство, которое они вызывают — это напоминает то, как если бы незнакомый человек пришёл к вам домой и начал лазить по всем шкафам и комодам с бельём и личными вещами. Радует то, что среди молодых людей, выросших уже после совка, такого практически не осталось.

Несмотря на всю покорность начальству, советский человек жил в постоянной готовности к скандалу с равными себе по рангу — например, в очереди, в транспорте или даже просто на улице. СССР был страной с перманентным дефицитом товаров и услуг, на всех всего не хватало — и часто многие подобные товары и услуги приходилось добывать с боем и со скандалами.

Ругались везде и всюду — в магазинных очередях толкались и ругались, в трамвае из-за отдавленной ноги или раздавленного в давке десятка яиц могла вспыхнуть драка, а в поликлиниках раздавались крики вас тут не стояло и а покажите-ка свой талончик. Базарность и хамовитость считались чуть ли не положительными качествами — это означало, что человек мог распихать локтями других и завладеть дефицитным ресурсом.

В наши дни никакого дефицита не осталось, но время от времени пожилые совки, ветераны скандального фронта, любят устроить скандал на ровном месте в банке, поликлинике или магазине — видимо, с ностальгией вспоминая дни боевой молодости и приходя в воодушевлённое возбуждение от предстоящего скандала. Что интересно — если лет 30-40 назад в подобный скандал вмешалась бы вся очередь, то сейчас молодёжь смотрит на такого скандалиста с брезгливым недоумением.

Одна из главных черт совкового стиля общения — раздавать бесплатные советы по любому поводу. Советы чаще всего непрошеные — у совка никто не спрашивает его мнения, но тем не менее он обязательно вставит свои пять копеек с советом. Классическая ситуация — совок наблюдает за общением двух малознакомых или вообще незнакомых людей, внимательно слушает разговор, а потом ни с того ни с сего встревает со своим советом о том, как и что нужно делать.

Если вы поделитесь с совком какой-нибудь жизненной ситуацией — он обязательно расспросит у вас обо всех подробностях, а потом даст свой экспертный совет. Ты зачем для стен польскую краску купил? Надо было немецкую брать, у неё укрывистость лучше, мне Вася рассказывал! Ты что, до сих пор машину не починил? Вот балбес, нужно было к моему знакомому в автосервис поехать! Что, Валя с мужем развелась? А я ей ещё пять лет назад говорил, что это не вариант!

Во всех вопросах, начиная от ранней высадки саженцев помидоров до международной политики США совок разбирается лучше своего собеседника и старается дать несколько ценных экспертных советов, попутно "тыкая" и периодически пытаясь "включить начальника".

И последняя черта совкового стиля общения — это стремление уничтожить собеседника в споре. Это древние греки искали в споре истину, совок знает истину уже давно, а в споре стремиться объяснить вам, какой вы дурак. Я не знаю ни одного совка, которого удалось бы переубедить хоть в чём-то — в ответ на самые рациональные и логичные аргументы он лишь подыскивает вам более высокую полочку в списке своих личных врагов...

Такие дела.

А какие черты совкового общения можете назвать вы? Сталкивались с подобным в жизни?

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