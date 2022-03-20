Хакеры из Anonymous опубликовали видео с защитниками Украины в Одессе, которые исполнили мировой хит

Хакерская организация Anonymous опубликовала видео с украинским военно-морским оркестром. На фоне Одесского государственного академического театра оперы и балета и заграждений защитники исполнили мировой хит.

Оркестр Военно-морских сил ВСУ сыграл песню Don't worry, be happy, что в переводе означает "Не волнуйся, будь счастлив". Об этом говорится на странице Anonymous в Twitter (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях к посту хакерской организации десятки людей выразили поддержку Украине и, в частности, Одессе. Пользователи Twitter отмечали, что поддерживают украинский народ в борьбе с российской агрессией, а также считают Одессу душой нашей страны.

Видео дня

Также многие заявили, что уверены в скорой победе Украины над РФ, и поблагодарили украинцев за мужественное сопротивление агрессивной политике Путина.

Напомним, 15 марта Anonymous взломали сайт компании "Росатом", захватившей управление на Запорожской атомной электростанции. Кроме того, что организация получила из порталов конфиденциальные данные и пообещала их обнародовать в ближайшее время, ее представители еще добавили на сайт российской компании новую страницу. На ней написано "fckptn".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта хакеры взломали официальную страницу Министерства чрезвычайных ситуаций России и опубликовали правду о войне в Украине. Среди прочего на российском сайте появились данные о реальных потерях РФ.

Также организация Anonymous анонсировала новые беспрецедентные атаки на сайты российского правительства. Предусматривается, что они будут в два-три раза мощнее самых серьезных известных ранее инцидентов.

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