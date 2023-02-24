Гумпроект 'Спасаем жизнь' за год войны помог 425 тысячам украинцев

За год войны 425 тысяч украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", созданного компанией Метинвест в координации с фондом Рината Ахметова.

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Кроме этого, проект предоставил в медицинские учреждения медикаменты, оборудование и расходные материалы на сумму в 240 тысяч евро. Об этом говорится в отчете на сайте проекта.

Проект был основан для гуманитарной поддержки населения, и в первую очередь наладил поставку продуктов и вещей первой потребности. Люди получают крупы, макароны, растительное масло, сахар, мясные и рыбные консервы, сладости, сгущенку, чай и кофе, а также гигиенические средства – мыло, шампуни, гель для душа, зубную пасту.

За год в Украину привезли 4 077 тонн грузов с самым необходимым – продуктами длительного хранения и средствами гигиен: 1 861 тонну – в Запорожье, 1 143 тонны – в Кривой Рог, 549 тонн – в Каменское, 524 тонны – в Днепр.

Боевые действия увеличили нагрузку и на медучреждения: срочно требовались препараты и новое оборудование для лечения раненых. Поэтому у "Спасаем жизнь" появилось новое направление деятельности – поддержка медицинской отрасли. И снова из-за границы начали поступать грузы: наркозно-дыхательные аппараты, хирургические и травматологические наборы, цифровые рентгенографы, аппараты для наружной фиксации костей, рентгенопрозрачные операционные столы и т.д.

Также в медучреждения едут сотни тысяч расходных материалов – катетеры, внутривенные канюли, шприцы, системы для переливания крови, перчатки, капроновые и шелковые хирургические нити, гемостатики. В общей сложности на эти цели было направлено почти 10 миллионов гривен.

Последним направлением, которое развивает гуманитарная платформа, стала психологическая и физическая реабилитация: проекты "Несокрушимая мама" и протезирование. Их "Спасаем жизнь" воплощает в сотрудничестве с партнерами – "Фондом Маша" и Protez Hub соответственно. В этих направлениях приняли участие уже 173 человека.

В частности, помощь по протезированию сейчас получают 33 украинца, из них семь уже получили современные протезы. Инициатива включает сотрудников Группы Метинвест, членов их семей, военнослужащих и мирных жителей в регионах присутствия компании. Всего за год существования к проекту "Спасаем жизнь" присоединились около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Всего партнеры-доноры передали подарков и донейтов на 2 413 339 евро.