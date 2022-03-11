Гуманитарный штаб Киева предоставил помощь для Черниговской области. Видео

Гуманитарный штаб Киева предоставил помощь для Черниговской области. Поддержка оказывается людям на временно оккупированных русскими военными территориях.

Об этом сообщили депутаты местных советов. На видео чиновницы поблагодарили волонтеров столицы за помощь.

"Чрезвычайно благодарны Киеву за постоянную помощь нам. Сейчас мы разгружаемся на Чернигов и все ближайшие общины, которые рядом с нами", - заявила глава Черниговского областного совета Дмитренко Елена.