Гуманитарные коридоры: как происходит эвакуация из самых опасных районов Украины

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В Украине в пятницу, 11 марта, работают гуманитарные коридоры для эвакуации людей и доставки помощи.

Как сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, на Киевищне из Бучи эвакуированы сегодня в сопровождении Украинского Красного Креста 1800 человек, также доставили в безопасное место раненых из Бучанской больницы. А из Гостомеля в Белогородку прибыли 1000 человек.

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"На месте предоставляется первая помощь. Обеспечивается дальнейшая логистика в Киеве и в случае необходимости - на запад страны", — написал Кирилл Тимошенко.

О прибытии в Белогородку автобусов и частных автомобилей с эвакуированными из Бучи сообщает также Киевская ОВА. Людям предоставляется первая медицинская и гуманитарная помощь.

Аналогичным образом в Белогородке, как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, встречают колонну из Гостомеля.

Из Белогородки транспорт следует дальше на Киев.