'Груз 200' будут сжигать в крематории': в сеть слили разговор оккупанта о потерях армии РФ в Украине. Аудио 18+

В перехваченном телефонном разговоре российский оккупант рассказал, что погибших россиян не будут отправлять домой, так как это невыгодно. Вместо этого убитых оккупантов будут сжигать на месте в крематории.

Также недовольная собеседница оккупанта сказала, что на войну нужно отправить российских министров и детей Путина. Видео с перехватом разговора оккупанта опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант рассказывает, что убитых россиян планируют отвозить в Беларусь, где для них уже готовят гробы. Однако также есть информация, что тела будут сжигать на месте в крематориях.

Видео дня

"Мне вообще ляпнули, что сейчас оттуда груз 200 вывозить не будут. Типа сжигать прямо там будут в крематории. Типа невыгодно им груз 200 оттуда отправлять", – говорят оккупанту.

Кроме этого в разговоре оккупант обсуждает с собеседницей, что украинские города необходимо обстреливать ракетами и реактивными системами залпового огня.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину было убито уже более 13 тысяч оккупантов. Глава государства отметил, что вся страна – и военные, и народ – продолжают героически сопротивляться российской агрессии.

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