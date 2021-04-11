Группы крови:с какой люди менее подвержены заражению COVID-19
Получил результат анализа крови и стало интересно.
Вы знаете какая у Вас группа крови?
1. Оказывается, людей с отрицательным резусом крови - всего 15%
(I) - положительный: 37,4%;
(I) - отрицательный: 6,6%;
(II) - положительный: 35,7%;
(II) - отрицательный: 6,3%;
(III) - положительный: 8,5%;
(III) - отрицательный: 1,5%;
(IV) - положительный: 3,4%;
(IV) - отрицательный: 0,6%.
данные Stanford School of Medicine
2. Самая популярная группа крови украинцев - II положительная
3. Оказывается, у приматов, от которых, как считают ученые, произошел человек, нет отрицательного резуса крови.
Вопрос тогда откуда он взялся у человека?)
4. Оказывается, существует более 250 разновидностей (!) групп крови, которые объединены в 25 систем.
Но медики в своей практике опираются еще именно на эти 4 известных всем варианта
5. Оказывается, люди с разными группами крови по разному восприимчивы к Covid-19
Лица с группой крови O (I) могут иметь самый низкий риск заражения; люди с A (II) и AB (IV) могут иметь повышенный риск тяжелых клинических исходов
6. Отрицательный резус так же менее склонен к тяжелому протеканию Covid 19
7. Нашел так же более детальное распределение вероятности заболевания ковидом по группам крови:
Группа крови O (I) - имела 2,1% шанс заражения
Самая высокая вероятность заражения была в группе крови B (III) +
Результаты также показали, что aRR для инфекции SARS-CoV-2 был выше у пациентов с группой крови AB (IV) по сравнению с типом A (II).
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