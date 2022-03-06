Груды камней и металла: на видео показали последствия бомбежки Житомирского бронетанкового завода

Авиация российских оккупантов нанесла удары по Житомирскому бронетанковому заводу. В результате два человека получили ранения, однако обошлось без жертв.

Об этом в Facebook сообщил мэр Житомира Виталий Бунечко. Также обнародовано видео разрушений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вечером произошел авиаудар по двум объектам – по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека были ранены. Жертв нет", – отметил Бунечко.

Видео дня

В то же время было опубликовано видео, на котором показали последствия разрушений на заводе. Видно, что несколько зданий на территории разрушены полностью.

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