Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение 26 августа

Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет дождливой, с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, больше всего от непогоды днем пострадают центральные, Одесская и Николаевская области. Там прогнозируют ливень и сильный ветер.

Солнечно будет в четверг на западной Украине, за исключением Луцка и Ужгорода, где пройдут дожди. Теплую летнюю погоду также прогнозируют в восточных областях, в Херсоне и Крыму.

Температура воздуха в этих регионах поднимется максимум до отметки +30 градусов. На западе будет холоднее, +19 +21 градусов днем, ночью +7 +11 градусов. В центральных областях воздух прогреется до +21 +27 градусов, ночью +12 +15 градусов.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине зимой 2021 года начнется с сильных снегопадов в декабре. Уже после Нового года ожидается потепление, но в феврале в страну вернутся сильные морозы.