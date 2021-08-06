Грозы, град и шквалы: синоптики назвали области Украины, которые накроет мощная непогода

Погода в Украине в пятницу, 6 августа, будет дождливой. Грозы, ливни и шквальный ветер ожидаются почти на всей территории страны.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, солнечно и сухо будет только на востоке и юге страны. Так, дожди обойдут стороной Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области и Симферополь.

Температура воздуха там достигнет отметки +32...+34 днем, ночью опустится до +17...+22 градусов. В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в пятницу ожидаются грозы. Местами возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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Отмечается, что в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях пройдут значительные дожди. Температура воздуха в регионах, которые накроет непогода, ожидается +22...+26 градусов, местами прогреет до +33. Ночью похолодает до +15...+17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода зимой 2021-2022 в Украине начнется ледяными дождями в декабре. Но уже после Нового года, в февраля, ожидаются сильные морозы.