"Гробы привезли, 160 человек погибло!" Оккупант пожаловался жене на "ад" в Украине. Аудиоперехват

Российский оккупант в разговоре с женой признал большие потери армии Путина на войне в Украине. Он также открыто рассказал о том, что занимается на наших землях мародерством.

Запись соответствующего телефонного звонка обнародовал в YouTube советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Примечательно, что на фоне аудио слышно детский крик. Российский солдат поехал убивать в Украину мирных взрослых и детей несмотря на то, что дома у него тоже есть ребенок (чтобы послушать запись, доскролльте страницу до конца).

"Вы там кушаете, все нормально?" – спросил женский голос у оккупанта. "Да, мы... грабим дома", – признался он в преступлении.

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Мужчина также рассказал, что часть его сослуживцев уже отправили назад в РФ. Речь идет об армейцах, которые получили ранения в боях. "10 человек ранило: руки, ноги поотрывало нах**", – рассказал оккупант.

"Там говорят это... в бригаду, говорят, привезли гробы с телами. Там 160 человек погибло", – добавил наемник Путина.

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Как писал OBOZREVATEL:

ранее житель Мариуполя, которому удалось вырваться из осажденного оккупантами города, заявил: там творится "настоящий ад", которого ни он, ни другие местные даже не могли представить.

По словам украинца, он выжил благодаря старым запасам еды, сплоченности между соседями и осторожности.

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