'Гражданских всех без разбору убивают': оккупант признался в нечеловеческих преступлениях в Украине. Видео

Появилось очередное доказательство бесчеловечных преступлений российских фашистов в Украине. В расшифрованном телефонном разговоре оккупант признался, как они издеваются над украинцами.

Соответствующую запись выложил в сеть советник главы МВД Антон Геращенко. Украинская разведка перехватила разговор российского солдата с отцом, в котором он рассказывает, как воюет в Украине. По его словам, сейчас они находятся в 40 км от Киева.

Он признался, что на украинской земле оккупантам не поздоровилось. Их почти всех уничтожили украинские бойцы. Он также пожаловался, что ВСУ помогают гражданские – дают координаты расположения врага, корректируют огонь.

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По его словам, тех, кого поймали – убивают и закапывают экскаваторами.

"Гражданских всех без разбора кончают. Ничего хорошего здесь не происходит", – сказал оккупант.

Кроме того, эта запись лишний раз доказывает, что российские военнослужащие прекрасно знали, куда они пришли и для чего. Вот только не ожидали такой "горячей" встречи со стороны ВСУ, поэтому жалуются, что их здесь убивают.

"Мое утро начинается не с кофе, а со звука снарядов. Роту почти полностью уничтожили, 5 танковую сильно разбомбили", – рассказывает оккупант.

Он также сообщил некоторые подробности приезда в Украину. По его словам, рота, в которой он служит, прибыла на белорусскую сторону в районе Чернобыля заранее. 23 февраля им было выдано оружие и боеприпасы. А уже утром 24 февраля захватчики приехали на границу и стали в 200 м от нее.

"Представляешь я у костра уснул, проснулся, когда комбат давал приказ "огонь артиллерии", – рассказал россиянин.

Однако оккупанты получили достойный отпор.

"Первыми с Чернобыльской стороны зашла наша бригада. Пи**юлей мы там все получили. 200-х много, у меня в своде 8 человек выжило. У меня ни командира свода, ни командира роты не осталось", – рассказал он по телефону отцу.

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