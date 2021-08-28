Гранаты, снаряд и тысяча патронов: в центре Кропивницкого обнаружили схрон оружия. Фото

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в центре Кропивницкого. Там находились противотанковые гранаты и более тысячи патронов к автомату Калашникова.

Тайник находился в центре города, сообщила пресс-служба СБУ. Правоохранители начали проверять отношение арсенала оружия к возможным терактам и диверсий в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Схрон боеприпасов устроили в частном доме представителя местных криминальных кругов. Мужчина раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

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Во время обысков в доме полицейские нашли также артиллерийский снаряд. Боеприпасы отправили на экспертизу. Злоумышленнику вскоре сообщат о подозрении и мере пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, над Харьковской областью зафиксировали пролет ударного беспилотного летательного аппарата из России. Беспилотник был замечен в подлете к воинской части.