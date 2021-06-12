Молодой человек получает повестку, идёт на фронт. Не платит, чтобы не идти на войну и не убегает, у него есть достоинство и мужская честь. Первая волна мобилизации, тяжёлые бои. Остался жив. Ветеран. В цивилизованной стране, он бы имел соцпакет и уважение общества. В цивилизации государство боготворит своих воинов, но не в Украине. Страшная авария, тяжелейшая травма головы. И лежит наш ветеран в обычной больнице в коме. Вроде лечение должно быть бесплатным, но лекарства покупайте сами. Вообще думайте о своём отце, брате, сыне, матери, дочке, сами!

"Мы его туда не посылали!", если не сказали в глаза, то подумали в спину. И начинают родные звонить, искать связи, умолять, просить принять профессора светилу, а всем плевать! Понимаете? Плевать! Мне позвонила его сестра и сказала" Наташа, пожалуйста, помогите, мы простые люди, мы никому не нужны". Как часто я слышу эту фразу!! Никому не нужны. В этой стране ветераны никому не нужны. Это правда. Вернее нужны, перед выборами или для очередного политического пиара. Ветерана не хотели принимать, не хотели слушать родных, он тяжелый. В больнице нет мрт, вообще нихрена нет, а в центр. госпитале мрт не работает. На восьмом году кровавой войны, не работает мрт и все. И ветеран умер. Ему было всего 34 года.. Он воевал за страну и защищал каждого из нас. Каждого! Утром Таня мне написала" Мой братик умер.." Теперь я виню себя, может что-то могла, но не сделала??! А люди, которые могли сделать, себя не винят. Им плевать. А если бы он был сыном генерала, то все бы было по другому! Раньше я могла написать пост и сразу бы начались звонки, полетели головы и получили бы по самое немогу. Я сегодня таких людей нет. Государству не нужны ветераны. Им нужны только кресла и набитые карманы. Гидота. Чтоб Вам оно впрок не пошло и чтобы каждая загубленная жизнь Вам не прошла даром. Светлая память. Простите за эмоции. Я никогда не видела его и никогда не видела его родных, я даже не знаю как он выглядел, но все равно тяжело.

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