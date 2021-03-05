Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят, кто обворовывает Украину и сколько недополучает бюджет

В пятницу, 5 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят обворовывание Украины, недополучение бюджета и теневую экономику страны.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?

Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?

Насколько реально победить коррупцию в Украине?

Нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство?

Участие в обсуждении примут:

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;

Павел Рябикин, председатель Государственной таможенной службы Украины;

Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

Игорь Палица, председатель партии "За будущее";

Даниил Гетманцев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины.

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