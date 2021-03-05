Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят, кто обворовывает Украину и сколько недополучает бюджет
В пятницу, 5 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят обворовывание Украины, недополучение бюджета и теневую экономику страны.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?
Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?
Насколько реально победить коррупцию в Украине?
Нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство?
Участие в обсуждении примут:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;
Павел Рябикин, председатель Государственной таможенной службы Украины;
Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";
Игорь Палица, председатель партии "За будущее";
Даниил Гетманцев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства";
министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине планируют разрешить двойное гражданство за исключением страны-агрессора России и с ограничениями для чиновников.