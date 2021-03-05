Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят, кто обворовывает Украину и сколько недополучает бюджет

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,4 т.
Тема нового эфира 'Свободы слова Савика Шустера' - 'Как обворовывают Украину'

В пятницу, 5 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят обворовывание Украины, недополучение бюджета и теневую экономику страны.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах?

  • Сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны?

  • Насколько реально победить коррупцию в Украине?

  • Нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство?

Участие в обсуждении примут:

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

  • Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

  • Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;

  • Павел Рябикин, председатель Государственной таможенной службы Украины;

  • Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины;

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

  • Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

  • Игорь Палица, председатель партии "За будущее";

  • Даниил Гетманцев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Свобода слова Савика ШустераСавик Шустер