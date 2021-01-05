Господа жлобы, вы не офигели, или О тайном вакцинировании власти

Уважаемые власть имущие!

В то время, когда Украина до сих пор не начала вакцинацию, а в бюджете следующего года на закупку вакцин заложены копейки, некоторые члены правительства и депутаты начали вакцинацию.

Это касается кРадуцкого. И, судя по всему, премьера Шмыгаля.

Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через Зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата.

По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил кРадуцкий на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокста, сколько за первой дозой вакцины.

Очевидцы утверждают, за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году, и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 – за две.

Господа жлобы, вы не офигели?

В приличных странах за такое полагается моральное порицание и отставка. Вот, например, в Польше? А у нас?

Ниже на фото вы можете увидеть Михаила кРадуцкого в компании Романа Голдмана. Роман, по моим данным, имеет непосредственное отношение к клинике "Медиленд". Предположу, что и кРадуцкий принимал непосредственное участие в этой операции, и, как мне рассказали, он и Павел Фукс предлагают многим депутатам, политикам и просто богатым людям получить дополнительный иммунитет, на этот раз – от COVID-19. Или в виде взятки, или за большие деньги.

Радуцкий и Голдман

Итак, получается, что украинские бенифициары тайного вакцинирования – Фукс и кРадуцкий.

Наверное, СБУ должно поинтересоваться, почему в стране происходит нелегальное вакцинирование незарегистрированной вакциной. Заодно этим займутся израильские расследователи, к которым я написал соответствующее обращение. Уверен, что украинские правоохранители не найдут состава преступления, а израильские – вскроют все.

Я считаю своим долгом выявлять "государственных деятелей", импотентных в делах государственных, но таких способных в обеспечении личных интересов и личной безопасности. Именно с таких принципов начинается построение современной Европы, как и с соблюдения приоритетности вакцинирования граждан: мажоры и политики в последнюю очередь.

А у нас?

У нас аграрному латифундисту Веревскому слили льготу по НДС, объема которой хватило бы на закупку вакцин для всей страны. Денег хватило бы на закупку 31 млн вакцин.

Я не могу утверждать, что тот же Шмыгаль действительно вакцинировался. Поэтому считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином кРадуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.

Это тайное вакцинирование – это их детектор совести, который "слуги" не прошли. Нельзя занимать государственные посты, но думать только о себе.

П.С. Пользуясь случаем, прошу президента Зеленского наложить вето на снижение НДС для аграрных баронов. Это не только украденные жизни из-за отсутствия вакцин, это продолжение худших коррупционных практик, но в новом исполнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бродский объяснил, почему в Украине резко упали показатели по заболевшим и умершим от коронавируса. По его словам, это связано с тем, что власть занимается популизмом.

Монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра", которой управляетаграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.