Вот реально устал слушать постоянный вой идеологически раненых.

В Украине вся власть – снизу доверху – избрана демократическим путем.

Президент – еврей. Парламент многонационален. Никого, кроме конченных дебилов, не интересует национальная принадлежность тех, кто у власти. От слова совсем. Дебилы в этом вопросе присутствуют на уровне статистической ошибки.

Все партии, радикализированные по национальному признаку, находятся за пределами парламента, фактически в маргинесе.

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Русского мира путинского образца здесь не будет. Не потому не будет, что у власти нацисты, а потому, что Путин - х..ло. и именно он разрушил окончательно то, что связывало русскоязычных в разных странах. Он целенаправленно трансформировал свою политику для этого с 2004 года. Русского мира этого образца не хочет абсолютное большинство русскоязычных и не только в Украине.

Кто у нас педалирует эту тему? Те, кому независимая Украина не нужна. Глубоко контуженные отрывом от русского мира, имперцы, совкодрочеры и ментально лугандонские.

Мне многое не по душе в языковой политике, я плохо реагирую на идиотизм, но слушать постоянный визг вечно обиженных, угнетенных и недовольных реально зае..ло.

Будут выборы, господа и дамы, голосуйте за своих. Сможете вывести их во власть? Ок. Посмотрим на то, куда они вас поведут. Сильно сомневаюсь, что в том направлении, о котором вы тоскуете.

Потому хотя бы, что там тупик.