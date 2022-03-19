Господа политики, не унижайте украинских воинов! Знаете, как воевать – приглашаю в ВСУ!
Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают о "зраде" и дают "оценки" оперативной обстановки.
Своими безответственными заявлениями, вроде противник что-то якрбы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны – вы оскорбляете наших воинов.
Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире.
Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.
Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.
Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации.
Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.
Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы – заботитесь о ее развитии и не мешаете нам.
Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил.
Призываю – не раскалывайте государство!
Слава Украине!
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