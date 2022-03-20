'Горы трупов, настоящий ад': российский военный рассказал о потерях армии Путина в Украине и призвал россиян одуматься

Российский оккупант из 423 гвардейского Ямпольского мотострелкового полка рассказал о войне в Украине. Он описал ужасающие потери, которые несет оккупационная армия в нашей стране.

Российский военный также рассказал, что Кремль бросил свою армию на войну без обеспечения и со старой техникой. Его рассказ на странице во Вконтакте заметил блогер Андрей Луганский.

Находясь в госпитале после полученных в Украине ранений, служащий захватнической армии Алексей Лаврушенко "набрался смелости" рассказать о том, что на самом деле происходит на украинской земле с российскими оккупантами.

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"Меня кинули на учения с 16 января, то есть почти весь наш 423 гвардейский Ямпольский мотострелковый полк, ну и подкинули нам срочников. Все было как обычно. Один сухпай на троих, старая форма, кирзаки, да и техника еле ползет. И числа 24, вроде, делали марш, все как обычно. Но ночью выкупили, что непонятные названия деревень и тут начался самый треш", - написал оккупант.

Он рассказал о горах трупов российских солдат, оставшихся после встречи оккупационных войск с защитниками Украины.

"Стреляли со всех сторон, вылажу наружу, вижу вокруг полный п*здец. Горы трупов, наши, либо умершие, обгоревшие, либо раненые, крови море. В общем украинцы рвали нас, как детей (хоть признавать это не хочется вообще). Ночников не выдали совсем. Я и несколько моих ребят, поняли, что ж*па полная. Хотели начать палить в ответ, но прикиньте, техника не поддавалась вообще. Не знаю, как так получилось, но мы вообще были не боеспособные. Остальные в колоне, видимо, тоже", - пишет далее оккупант.

Оккупант описал попытку остатков российских войск сбежать от украинских воинов, во время которой он получил ранение.

"Кинули технику и побежали назад. Правда, один из наших там и остался, прикиньте, прям у меня на глазах прорядили его. Обосрался я конкретно, к такому жизнь не готовила. Начал убегать и почувствовал дикое жжение в левой ноге, глянул вниз и увидел, что вся форма в крови. Как оказалось позже, ранили 2 раза, две сквозные дырки. Шёл своими 2-3 километра. Думал, если остановлюсь, присяду, то не встану больше. Успел пару раз пожалеть, что связался с армией вообще", - рассказал оккупант.

Далее, по его словам, подоспела "эвакуация". Российские оккупанты на сворованной в одном из украинских сел машине вывезли недобитых оккупантов. Захватчик также отметил, что дедушку, владевшего автомобилем, российские преступники расстреляли вместе с семьей.

"Как я понял, это обычное дело и наши по беспределу выступали часто. Кроме убийств мирных и мародерства, наши просто бомбят все вокруг с самолётов. На самом деле, повезло, что я уже не там, потому что это ад. На вашем месте, пацаны, я бы даже туда больше не лез. Реально, за наших стыдно пздц. Но сейчас все более-менее норм. Лежу в больнице (ФКУ Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка), зашили первую дырку, жду когда залатают вторую. Пока я здесь, приезжал Шойгу, так сказать, передавать всем привет. Теперь это все выглядит как д*рьмовая показуха. Даже медали до меня не дошли, походу, ху*во служил. И пускай наш девиз и один выстрел - одна жизнь! Но походу с меня хватит", - отметил российский оккупант.

После того, как пост Лаврушенко начал распространяться по сети, он удалил его. По состоянию на 20 марта удалена также его страница. Но кэш, как говорится, все помнит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты несут большие потери в Украине: из сводного отряда десантного полка остался в живых один военный.

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