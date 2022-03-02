Горожане несли украинский флаг: в Мелитополе оккупанты устроили стрельбу по толпе, есть раненые. Видео

Оккупанты начали стрелять по толпе горожан, когда те несли по улице флаг Украины. Инцидент произошел 2 марта в городе Мелитополь. Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца.

На записи, которой поделился на своей Twitter-странице пользователь @antiputler_news, видно, как сотни обычных людей шагают по родному городу. Далее слышны серии выстрелов и крики.

Уже несколько дней оккупанты совершают открытые преступления против мирного населения. Так в Харькове, на Херсонщине, Донетчине и в других регионах обстреливаются жилые кварталы, где нет и никогда не было военных объектов .

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после таких действий, а в частности бомбардировки площади Свободы в Харькове, Россия – это государство-террорист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский суд по правам человека постановил, что действия РФ создают реальную угрозу для мирных жителей и приказал оккупантам прекратить бомбардировку гражданских объектов. Страна-агрессор проигнорировала это решение и продолжила захватнические действия в Украине.