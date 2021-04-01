Гороскоп здоровья: самые уязвимые места всех знаков зодиака
Все знаки зодиака склонны к тем или иным проблемам со здоровьем. Эту информацию можно взять себе на вооружение, чтобы следить за своим телом.
Возможные уязвимые места назвала в своем Instagram астролог Маргарита Афанасьева.
"Это всего лишь предрасположенность к заболеваниям. Она не говорит о том, что они 100% у Вас будут, но следует следить за данными органами, особенно при напряженном Солнце или сложной карте", – отметила она.
Овен: сердце, печень, желчный пузырь, ревматизм, возможны нервные срывы.
Телец: горло, щитовидная железа, гормоны, почки. Нельзя переутомляться, возможны нервные расстройства.
Близнецы: нервы, желудок, дыхательные пути.
Рак: желудочно-кишечный тракт, обмен веществ, желательно не употреблять алкоголь и больше гулять на улице.
Лев: сердечно-сосудистые заболевания, почки, нервная система. Почаще нужно обмениваться энергией со своим партнером.
Дева: печень, кишечник, нужно следить за составом крови.
Весы: желудочно-кишечный тракт, хроническая усталость. Важно чередовать работу и отдых, почаще гулять.
Скорпион: склонность к инфекциям, необходимо принимать витамины. Нос (нужно лечить даже при легком насморке).
Стрелец: опорно-двигательный аппарат, сосуды, горло.
Козерог: суставы, склонность к простудам.
Водолей: желудок, кишечник, нервная система.
Рыбы: кости, зубы, сосуды, возможно нервное перенапряжение.
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