Гороскоп здоровья: самые уязвимые места всех знаков зодиака

Все знаки зодиака склонны к тем или иным проблемам со здоровьем. Эту информацию можно взять себе на вооружение, чтобы следить за своим телом.

Возможные уязвимые места назвала в своем Instagram астролог Маргарита Афанасьева.

"Это всего лишь предрасположенность к заболеваниям. Она не говорит о том, что они 100% у Вас будут, но следует следить за данными органами, особенно при напряженном Солнце или сложной карте", – отметила она.

Овен: сердце, печень, желчный пузырь, ревматизм, возможны нервные срывы.

Телец: горло, щитовидная железа, гормоны, почки. Нельзя переутомляться, возможны нервные расстройства.

Близнецы: нервы, желудок, дыхательные пути.

Рак: желудочно-кишечный тракт, обмен веществ, желательно не употреблять алкоголь и больше гулять на улице.

Лев: сердечно-сосудистые заболевания, почки, нервная система. Почаще нужно обмениваться энергией со своим партнером.

Дева: печень, кишечник, нужно следить за составом крови.

Весы: желудочно-кишечный тракт, хроническая усталость. Важно чередовать работу и отдых, почаще гулять.

Скорпион: склонность к инфекциям, необходимо принимать витамины. Нос (нужно лечить даже при легком насморке).

Стрелец: опорно-двигательный аппарат, сосуды, горло.

Козерог: суставы, склонность к простудам.

Водолей: желудок, кишечник, нервная система.

Рыбы: кости, зубы, сосуды, возможно нервное перенапряжение.

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