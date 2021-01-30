Кто получит много денег, а кому повезет в отношениях: гороскоп на февраль Хаяла Алекперова

В феврале звезды сулят представителям разных знаков зодиака важные события в жизни. Главное – не упустить свой шанс.

В каких сферах и когда ждать удачу, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал известный в Украине ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Овен

Февраль для Овнов – удачное время, чтобы достичь новых высот в карьере. Сейчас у представителей знака хватит и времени, и сил, чтобы справиться с теми задачами, которые раньше казались сверхсложными. Помните: надо быть смелее и не бояться трудностей.

Телец

В этом месяце звезды сулят Тельцам удачу в сфере личных отношений. Семейные представители знака могут уладить давние ссоры и разногласия со своей половинкой. Одиноким же сердцам февраль обещает судьбоносные знакомства.

Близнецы

Этот период для Близнецов – благоприятное время, чтобы объявить войну своим комплексам. Представители знака в этом месяце смогут увидеть себя в новом свете, переоценив те качества, которые раньше считали недостатками.

Рак

Февраль для Раков – удачный период, чтобы взяться за начало новых дел. Сейчас перед вами откроются нужные двери, а на пути встретятся люди, которые помогут быстро справиться с поставленными задачами. Старайтесь не откладывать важные дела на завтра.

Лев

В этом месяце звезды обещают Львам удачные знакомства. Скорее всего, в их жизни появится человек, который откроет перед ними новые горизонты. В финансовых вопросах Львам не стоит рисковать, есть большая вероятность денежных потерь.

Дева

Февраль сулит одиноким Девам кардинальные перемены в личной жизни. Скорее всего, спонтанное романтическое знакомство перерастет в бурный роман. А вот семейным представителям этого знака лучше избегать ссор со второй половинкой.

Весы

Февраль сулит удачу в деловой сфере. К примеру, у Весов есть все шансы быстро решить вопросы, связанные с бумажной волокитой. Звезды советуют не торопиться с принятием важных решений.

Скорпион

Февраль сулит Скорпионам новые перспективы в работе. Те проекты, о которых представители знака раньше могли лишь мечтать, в этом месяце станут реальностью. Одиноких Скорпионов может ждать разочарование в партнере.

Стрелец

Начало февраля порадует Стрельцов нежданной прибылью. Этот дополнительный доход позволит решить те вопросы, которые представители знака подолгу откладывали до лучших времен. Однако не забывайте о семье.

Козерог

Февраль сулит Козерогам частые визиты вдохновения. А потому даже за скучные и рутинные дела представители знака будут браться с задором и креативом. Но нужно держаться подальше от токсичных людей, которые пытаются вселить в вас неуверенность в себе.

Водолей

В этот период звезды сулят Водолеям удачу в тех вопросах, которые представители знака не могли решить из-за преград на своем пути. Сейчас у вас есть все шансы справиться с трудностями легко и без проблем. Главное – быть активнее и верить в свои силы.

Рыбы

Рыбам светят удачные находки. Вероятно, вам на глаза попадется та вещь, которую вы давно искали. Старайтесь не критиковать близких вам людей.

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