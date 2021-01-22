Гороскоп на выходные: Стрельцы отправятся в путь, а Девы получат новые впечатления

Выходные, 23 и 24 января, Овны и Весы проведут расслабляясь в семейном кругу, Тельцам придется работать, а Стрельцов поманит дорога.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 23-24 января.

Овен

Выходные обещают быть просто шикарными, друзья или родственники вас могут пригласить в гости, где вы спокойно проводите время, где вам рады, вы можете быть самими собой, не притворяясь никем и совсем не напрягаясь.

Телец

Таки придется работать. Нагрузка у вас сейчас безумная, кроме вас трудиться просто некому, поэтому все заботы и обязанности вам нужно брать на себя. Но не забудьте договориться с руководством о достойной оплате или о дополнительных отгулакх.

Близнецы

Может накрыть немного депрессии, потому что вы долгое время ничего не меняли в вашей жизни, и вас это все привычное течение и механическое выполнение одних и тех же заданий и надоесть могут. И вы просто повторяете одно и тоже, и будто ждете чего-то.

Рак

Отдых будет настоящим, возможно, где-то подальше от привычных улиц, шума и цивилизации, где вы сможете полностью погрузиться в тишину, побыть на природе, в защищенном и укромном месте.

Лев

Наконец пришло время, когда вы можете навести порядок и в доме, и в вещах, и в голове. Вы с удовольствием убираете лишнее, выбрасываете мусор, раскладываете все по полочкам и наслаждаетесь чистотой.

Дева

Вы попадете в совершенно новое для себя место и новые обстоятельства, где можно попробовать что-то совсем неожиданное – от блюд и процедур до впечатлений и приключений. Все когда-то бывает впервые, и эти новые впечатления вам могут понравиться.

Весы

Время, проведенное с семьей, обещает быть очень положительным и запомниться надолго. Тем более, что это обещают быть очень активный отдых, где много движений, беготни и веселья. В конце концов, зимний отдых таким и должно быть – подвижным и веселым.

Скорпион

Выходные вы можете полностью посвятить учебе, то ли курсы какие-то найдете, то ли захотите самостоятельно постигать все те премудрости, которые вам нужны для дальнейшей жизни, и которые вас очень интересуют и привлекают.

Стрелец

Поманит дорога, потому что вы так давно не меняли обстановку, не набирались новых впечатлений. Поэтому отправляйтесь в гости или на отдых, если позволяют обстоятельства или материальное положение. Главное – позаботиться о комфорте и обратных билетах.

Козерог

Это будут очень активные и, возможно, спортивные выходные, и вы их проведете с подъемом, посвятив время соревнованием, которые сами и организуете для своих друзей, родных и близких, и показав пример того, как можно действительно перезагрузиться всего за два дня.

Водолей

Вам уже хочется, чтобы скорее наступил понедельник, чтобы как можно быстрее приблизить будни, когда начнется что-то новое и интересное для вас. А выходные вы будто бы пережидаете, много спите и можете убивать время за телевизором, сериалами или компьютерными играми.

Рыбы

Самое время принять участие в каких-то соревнованиях, фестивалях или конкурсах. И не важно, это будут виртуальные или реальные соревнования, потому что вам сейчас очень важно показать себя с лучшей стороны, и самим убедиться в том, что вы еще огого!

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