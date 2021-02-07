Гороскоп на неделю: у Водолеев – новый этап в жизни, а у Дев – подарки и любовь

На неделе с 8 февраля Овнам придется принимать быстрые и важные решения, Девы будут получать подарки и любовь, Водолеев ждет новый жизненный этап, а Рыб – неожиданные предложения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 февраля.

Овен

Неделя для решительных действий, для умных, но быстрых решений. Жизненные обстоятельства и производственная необходимость требуют от вас очень быстрой реакции на все происходящее вокруг и мгновенного изменения планов.

Телец

Неожиданно может напомнить о себе человек из прошлого, возможно, ваша давняя любовь или симпатия с юности или даже детства. И это будет так мило, когда вы вместе вспомните эти давние эмоции или события минувших дней.

Близнецы

Вы получаете определенные знаки, определенные новости о том, что впереди – лучшие времена и уже виден свет в конце тоннеля. И у вас настроение улучшается, и вы готовы уже двигаться вперед для того, чтобы изменить и свою жизнь, и улучшить жизнь своих близких.

Рак

Когда вокруг уже пахнет весной и любовью, вам почему-то хочется спрятаться от всего этого сердечно-романтического безумия и пересидеть где-то в укромном уголке, пока все не успокоится. Может вам просто некому признаваться в любви?

Лев

Вы будто бы замерли в ожидании, закрыли глаза и ждете, кто к вам подойдет и первым заведет разговор. Ну, в принципе, так долго можно ждать. А если хотите, чтобы о вас не забыли, то напоминайте о себе и даже провоцируйте других к действиям, будьте заметными.

Дева

Вы будете чувствовать себя очень счастливыми, потому что у вас действительно есть немало поводов порадоваться, особенно всему тому, что касается личной жизни. Потому вас и близкие радуют, и любимые признаются в любви, и подарки вы получаете. Не жизнь, а сказка.

Весы

Неделя обещает быть очень спокойной, вы ее проведете в полном согласии с собой, но вашим родным или коллегам может казаться, что слишком вы уж ленивые, и вас будут постоянно подталкивать и даже пытаться стыдить за ваш покой и равновесие.

Скорпион

Любовные настроения царят не только вокруг, но и в вашем сердце. И вы хотите эту неделю провести как можно романтичнее, чтобы и самим насладиться всеми нюансами любви, и дать как можно больше наслаждения своим любимым.

Стрелец

Внезапно можете попасть в центр внимания. А все потому, что вам больше всех нужно. И вы не готовы прятаться за спины других, а смело выступаете вперед и говорите все, что хотите, и готовы отстаивать себя и справедливость.

Козерог

Смелости вам не занимать, вас сейчас будто бы кто-то толкает в сторону и призывает на подвиги. Правда, можете столкнуться с критикой, потому что кто вдруг решит, что вас это стимулировать будет сильнее, чем приятные слова похвалы.

Водолей

Впереди – новая жизнь, или, по крайней мере, новый ее этап, который может вас несколько пугать, потому что мы так устроены, что все неизвестное нас страшит. Но в вас достаточно сил и любопытства, чтобы преодолеть все страхи и заглянуть за туман неизвестности.

Рыбы

Приходят новые оригинальные, а местами и вовсе неожиданные предложения, касающиеся вашей жизненной и профессиональной реализации. Это может быть новая основная работа или дополнительная, или бизнес-проекты, к которым вы уже созрели, но сами не решались начать.

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