Гороскоп на неделю: 11 февраля ждут сюрпризы, а 14 – приятные эмоции

С 8 по 14 февраля будет интересная неделя. На нее выпали новолуние в Водолее, а также День всех влюбленных.

Кроме того, ретроградный Меркурий и Венера в Водолее будут способствовать объединению и налаживанию отношений. Свой астрологический прогноз на неделю представила в Facebook астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новолуние в Водолее 11 февраля откроет новые перспективы, покажет истинное положение вещей по всем сферам жизни. Будьте готовы к неожиданному повороту событий, сюрпризам. Неделя богата на встречи с интересными людьми, старыми знакомыми и друзьями. День влюбленных 14 февраля принесет много приятных эмоций, это будет период растущей Луны, у всех есть прекрасные возможности наладить личную сферу жизни. Те, кто стремятся возобновить давние романтические отношения – смелее действуйте, у вас все получится", – посоветовала она.

8 февраля – минимум эмоций, максимум логического подхода и стратегического планирования. В общении и контактах будет минимум трудностей. Эмоциональная зажатость или подавление эмоций окажутся полезны там, где требуются собранность, концентрация и конкретика. Для личных взаимоотношений не очень благоприятное время, но в деловой сфере у многих все будет получаться.

9 февраля – день усиленной эмоциональности, чувствительности и агрессивности. Многие испытают внутреннее напряжение физических и психических сил. День интенсивной деятельности, придется работать на износ, но и результаты будут высокими.

10 февраля – возможна эмоциональная неустойчивость, что создаст трудности во взаимоотношениях. Необходимо быть осторожными при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Старые отношения могут быть разорваны. А в семейную жизнь ворвутся неожиданные события.

11 февраля – новолуние в Водолее в 21:06 по киевскому времени, которое продлится до 09:23 утра следующего дня.

"Подсознательно многим хочется свободы, перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечет новое, интересное, необычное. Но в этот период возможны серьезные просчеты, если игнорировать советы старших и торопиться. 11 февраля Венера (планета малого счастья) в соединении с Юпитером (планетой большого счастья) – способствует благоприятному фону событий на ближайшие две недели – до полнолуния 27 февраля", – отметила Скади.

12 февраля будет благоприятный фон. Неожиданные события, в том числе, и касающиеся семейных, домашних дел, могут открыть истину. День будет интересным и разнообразным. Интуиция может обостриться, что поспособствует принятию верных решений. У многих проявятся таланты. Получится разрешить старые проблемы.

13 февраля будет день спокойного, доброжелательного отношения к друг к другу. Повысится спо­собность принимать интуитивные, парадоксальные решения. Потребность изменить свою жизнь к лучшему поможет найти верные методы. Вселенная предоставит благоприятные возможности. Научитесь выходить за привычные границы, не бойтесь экспериментировать.

14 февраля для пар будет благоприятный день, но до 17:54 по киевскому времени не стоит принимать судьбоносных решений. Ретро-Меркурий соединится с Юпитером, а Марс – в гармоничном аспекте с Нептуном. Поэтому воскресенье идеально подойдет для планирования долгосрочных проектов, удастся поладить с иностранцами или людьми другой культуры.

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