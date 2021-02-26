Гороскоп на март: Девам надо заняться здоровьем, а Скорпионам – не упустить любовь

Первая половина марта будет наполнена нежностью, любовью и приятными эмоциями. Негатива будет минимум.

Однако с 18 по 28 марта если лениться или трудиться спустя рукава, это может обернуться проблемами. Но в целом весна начнется с позитивной ноты. Об этом на своем канале в YouTube рассказала астролог Василиса Володина.

Овен

В вашей жизни безусловно станет меньше надрыва и напряжения. Появится возможность обратиться к себе, испытать состояние внутреннего затишья примерно до 20 марта. После чего вы сможете явить себя миру. Все будет таким образом, если вы сами не взорвете собственное спокойствие ненужной суетой.

Телец

В феврале у вас что-то не получалось, вы решали какую-то непростую поставленную перед вами задачу, но старая головная боль может смениться новой. Теперь вы будете думать, как все полученное монетизировать, как получить пользу, выгоду от тех решений, которые были приняты в феврале. И это не такая простая задача, как кажется.

Близнецы

Март будет для вас очень активным и действенным месяцем, хоть бизнесом занимайся, хоть спортом – тонус прекрасный. Но внезапно вы поймете, что те планы, которые вы настроили еще некоторое время назад, подлежат корректировке. Причем немедленной и достаточно ощутимой. Март для вас – это перепутье двух дорог. Сделать выбор будет проще, если вы привлечете кого-то себе на помощь.

Рак

Март для вас – это месяц, когда нужно воспарить мыслью, распахнуть свои горизонты, подумать о чем-то высоком. Духовность – это именно та тема, которая на которую Ракам нужно обратиться внимание. Постарайтесь именно с этой точки зрения оценивать все-все свои действия в марте. Насколько они полезны всему миру, а не только вам. Насколько они развивают, ведут к лучшему, чистому, самому хорошему, что есть в человеческой природе.

Лев

Тот конфликт, тот кризис, который вы устроили себе совсем недавно и теперь мучительно пытаетесь от него вырваться, на самом деле подлежит разрешению. Несмотря на то, что вы не видите выход – он есть. Вам нужно часть тех дел, которые лишали вас сил в последнее время, решительно отодвинуть. То есть нужно взять и отказаться от какой-то части того, что вас смущало, напрягало, пожирало ваши силы и ресурсы. И после 20 марта тучки на небе однозначно рассеются.

Дева

Любимый человек будет для вас источником нежности, любви, положительных эмоций, всепрощения. Но на некоторые его дела вы будете смотреть с недоумением: путаница, неразбериха, все очень сложно. Не пытайтесь разобраться – сейчас не время. У вас есть выбор: либо встроиться в этот хаотичный поток дел, либо сделать шаг в сторону и отойти.

Весы

Самое время подумать о здоровье. Люди этого знака – с эстетическим восприятием действительности, поэтому слова "билирубин" или "колоноскопия" тоже могут звучать вполне себе эстетично, если вы правильным образом себя настроите. В общем, вы знаете что делать.

Скорпион

Для вас в марте очень важно играть, но не заигрываться. Придумать себе творческое занятие, но не доходить до края. То есть, не перегибать палку. Родители-Скорпионы, помните в течение месяца: дети – это всего-навсего ваше зеркало. И если вам чем-то не нравится поведение ребенка – это вы сами спровоцировали это плохое поведение. Это вы подали плохой пример.

Также для Скорпионов откроются чудесные романтические перспективы: не упустите!

Стрелец

Принято считать, что хорошее улучшает погоду в доме и отношения между членами семья. А у Стрельца в марте объединяющей всех домочадцев темой могут быть бытовые неурядицы. Какое-то небольшое, но очень яркое происшествие может потребовать вашего внимания и собрать вокруг себя всех ваших близких.

Козерог

Вы всегда прощупываете ситуацию, прежде чем пойти в этом направлении. Всегда напрягаетесь там, где сначала нужно расслабиться. В марте такая тактика не будет работать. Отдайтесь потоку жизни. Не напрягайтесь, позвольте событиям вести вас за собой. И обратите внимание на знакомства: в начале марта они будут важными и обогащающими, а в конце месяца случайные знакомства могут быть сомнительными.

Водолей

Все ужа началось, запланированное вами дело уже стартовало, но именно март внесет в него важные дополнительные подробности и откроет для вас новые возможности. Главный неприятный аспект месяца – за все придется платить.

Рыбы

Будут настоящими королями и королевами этого марта. Они прекрасно выглядят, их будут окружать внимание и восхищение. Рыбы смогут показать себя миру во всей красе, продемонстрировать таланты и профессионализм. Можно сказать, что в марте все Рыбы живут в режиме блогера, когда даже мельчайшая подробность из жизни становится достоянием общественности. Но эта ситуация эмоционально сложная. Утаить или скрыть что-то от глаз общественности будет сложно, ну или придется врать.

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