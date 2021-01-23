Гороскоп на февраль 2021: кому светят большие деньги, а кому конфликты

В феврале некоторым представителям зодиакального круга стоит обратить внимание на свою карьеру, другим же – внимательнее отнестись к отношениям.

Что звезды нам сулят в феврале – в своем гороскопе эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал известный ясновидящий и эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы" телеканала СТБ Хаял Алекперов.

Овен

В последний месяц зимы Овнам стоит чаще прислушиваться к советам своих близких людей. Это поможет вам избежать многих ошибок. В середине месяца звёзды сулят положительные перемены сфере карьеры. Ваши старания принесут, наконец, свои плоды.

Телец

В этот период Тельцам стоит поработать над уверенностью в себе. Так как именно внутренние сомнения и низкая самооценка могут стать главными преградами на пути к успеху. Конец февраля – благоприятное время, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с близкими. Прийти к общему знаменателю будет легко.

Близнецы

В феврале расположение небесных тел подтолкнет Близнецов к внутренним переменам. На многие события своей жизни представители знака посмотрят по-другому. В конце месяца звезды советуют быть внимательнее к своему здоровью – возможно обострение хронических заболеваний.

Рак

У Раков в последний месяц зимы могут возникнуть трудности в профессиональной сфере деятельности. Чтобы этого избежать, звезды советуют быть внимательнее. Особенно – когда беретесь за скучные и рутинные дела. Именно в них вы можете допустить ошибку. Конец месяца сулит одиноким знакам романтические сюрпризы. Возможно спонтанное знакомство.

Лев

В этот период Львам стоит быть внимательнее к людям, которые настойчиво пытаются стать вам другом. Есть большая вероятность, что их желание – лишь создать видимость, чтобы получить свою выгоду. В сфере личных отношений у семейных знаков возможны ссоры с партнером. Чтобы этого избежать, старайтесь быть сдержаннее в проявлении эмоций.

Дева

Начало месяца порадует Дев улучшением финансового благосостояния. Вероятно, у вас появится дополнительный доход. В середине февраля стоит обратить внимание на свое пищеварение – возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Весы

Не стоит торопиться с выводами о происходящих событиях. То, что на первый взгляд кажется плохим стечением обстоятельств, вскоре может порадовать вас удачным поворотом судьбы. В сфере личных отношений у семейных знаков будет весьма гармоничный период. Самое время обсудить со своей половинкой совместные планы на будущее.

Скорпион

Начало февраля для Скорпионов – не лучшее время, чтобы планировать весомые приобретения. Они могут быть невыгодными. В профессиональной же сфере деятельности звезды советуют больше доверять своей интуиции. Именно она подскажет вам правильный путь к желаемому успеху.

Стрелец

В этом месяце звезды сулят Стрельцам нежданные доходы. Вполне вероятно, что вам удастся совершить те покупки, которые вы подолгу откладывали из-за ограниченного бюджета. В сфере личных отношений одиноким сердцам февраль обещает романтические знакомства. Не упустите возможность изменить свою жизнь.

Козерог

Февраль для Козерогов – удачный период, чтобы взяться за новые начинания. Добиться желаемых результатов вы сможете легко и быстро. Главное – не откладывать на потом то, с чем можете справиться уже сегодня. В конце месяца стоит обратить внимание на свое самочувствие – ваш иммунитет будет ослаблен.

Водолей

Перед Водолеями третий месяц зимы откроет новые горизонты в карьере. Возможно, у представителей знака появится шанс получить повышение или проект, о котором они давно мечтали. И при этом звезды советуют держаться подальше от людей, которые вселяют в вас неуверенность. Помните, что залог успеха – это ваши оптимизм и целеустремленность.

Рыбы

В феврале на пути Рыб могут возникнуть определенные преграды. Возможно, обстоятельства будут идти вразрез планам и ожиданиям представителей знака. Но это – не повод для огорчения. Как только сумеете принять ситуацию, события будут развиваться даже лучше, чем вы рассчитывали.

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