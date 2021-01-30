Гороскоп на февраль: Водолеев ждут изменения, а Тельцов – деньги

Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, Львы отправляться в дорогу решать важные дела, а Скорпионов ожидают новые впечатления. Водолеи могут поменять работу, место жительства или даже страну.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на февраль.

Овен

Спокойствие уже в прошлом, вас снова манят новые направления, захочется достичь новых высот, а не бежать на одном месте вполсилы. Так что время будет очень четко расписано, а вы – в постоянном тонусе.

Телец

Вы сейчас пребываете в полосе везения и движетесь все время вдоль нее, получая самые выгодные предложения, условия, деньги и почти безграничные возможности. И вы готовы рисковать, чтобы получить еще больше всего.

Близнецы

Приняв на себя ответственность, будьте готовы держать свое слово, и все обещанное выполнять в полной мере, надлежащего качества и точно в срок. Иначе ы и сами себя уважать не будете, да и в глазах других опуститесь.

Рак

Предстоит пережить очень напряженный период, но это будет приятное напряжение, связанное с тем, что вы сейчас нужны многим: и родным, и друзьям, и на работе без вас – просто никак. Вот и приходится крутиться.

Лев

Для вас локдаун уже закончился, поскольку и семейные обстоятельства, и работа, и ваши интересы требуют от вас оторваться от дома и отправляться в дорогу – решать различные вопросы, которые невозможно решить удаленно.

Дева

Главным в этом месяце будет ваша профессиональная реализация, тем более, что вы сейчас очень успешны и становитесь даже популярны в очень широких кругах. И это прекрасно отражается и на личной жизни и на финансовом потоке.

Весы

Каждый день подчинен четкому распорядку, вы будете действовать строго по плану, придерживаясь графика. Вначале это может показаться довольно непривычно, но со временем вы втягиваетесь и даже находите свои преимущества в таком образе жизни.

Скорпион

Вы готовы рискнуть и испытать что-то новое, попробовать свежие впечатление, отправиться в неизведанные дали и внедрить в жизнь какие-то новые правила, а то и отважиться на то, чтобы отменить какие-то давние установки.

Стрелец

Настроение улучшается, работоспособность повышается, вы способны сейчас на очень многие подвиги, и в труде, и в личной жизни преодолеваете барьеры и достигаете значительных высот. Особенно удаются разные бизнес-проекты.

Козерог

Время проведете, разрываясь между разными направлениями, проектами и жизненными задачами, прикладывая усилия то в одну, то в другую сторону и на чем-либо основательно не сосредотачиваясь.

Водолей

Вы готовы опять изменить все в своей жизни, вплоть до работы, места жительства и даже стран обитания. А все потому, что настолько гибки, что легко меняете даже направление мыслей и жизненные приоритеты.

Рыбы

Открытия следуют одно за другим. Оказывается, прогресс ушел настолько вперед, а вы пока очень слабо во всем разбираетесь. Поэтому приоритетом в феврале будет догнать прогресс и научиться чему-то новому.

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