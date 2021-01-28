Гороскоп на февраль для Раков: месяц будет денежным

В течение трех недель февраля Меркурий будет ретроградным, поэтому лучше заняться завершением чего-либо ранее начатого, обновлением или переделыванием.

Для начала чего-то нового последний месяц зимы не подходит. После 21 февраля лучше подождать три-четыре дня и только спустя это время давать старт свежим проектам. Если предстоит операция – Ракам лучше перенести ее на март. Об этом сообщила на своем канале в YouTube известная астролог Анжела Перл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не покупайте дорогие ценные вещи, автомобиль, например. Подождите конца февраля. Потому что ретро-Меркурий, это как отвертка в спицах велосипеда. Что-то будет с этой машиной. Или вы разочаруетесь или она будет постоянно ломаться. Или вдруг скидки будут, а вы купите за полную цену", – пояснила она.

По словам астролога, у Раков Меркурий разворачивается в восьмом доме гороскопа, а это деньги и финансовые операции. В феврале прекрасно будет перефинансировать, погасить кредит, завершить какие-то операции. Также возможно, деньги придут не лично Ракам, а их партнерам. Или презентуют ценный подарок. Скорее всего, произойдет это после 2 февраля.

"Вы можете получить деньги от страховой компании, если вы подавали туда заявление. Какие-то выплаты. Но могут задерживаться алименты или попросят донести документы. Возможно, вам вернут долг", – предупредила Перл.

Также после 2 февраля Раков может ждать возобновление старых любовных отношений, курортный роман. Тех, кто хочет завести детей или избавиться от вредной привычки, ждет удача в этом.

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