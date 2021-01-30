Гороскоп на февраль для Льва: месяц обещает деньги и романтику

В течение почти всего февраля Меркурий будет в ретроградном движении, поэтому Львам, как и другим знакам зодиака, важно не начинать новые дела.

Желательно лишь строить планы, перезаключать договоры и доводить до конца ранее начатое. Связываться с новыми делами и проектами, подписывать важные документы, совершать дорогие покупки лучше вообще с марта. Об этом сообщила на своем канале в YouTube известная астролог Анжела Перл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Меркурий у Львов разворачивается в седьмом доме гороскопа. Это дом отношений, партнерства, коллабораций, брака и развода, судебных разбирательств", – отметила она.

По причине ретроградного Меркурия многое может меняться. Возможно, придется доносить документы, что-то переобсудить или решить заново. Например, может перенестись дата бракосочетания. При ретро-Меркурии очень хорошо что-то уточнять, улучшать.

"Ретро-Меркурий может принести вам отношения из прошлого, с кем вы уже были, кого вы уже знаете. Кто-то о вас вспомнит. И это даже могут быть друзья, которых вы давно не видели. Или ваши бывшие поклонники. Или ваш бывший муж, бывшая жена позвонят или напишут. Или вы случайно столкнетесь на улице. Или новость придет о ваших бывших", – сказала Перл.

Она напомнила, что при ретро-Меркурии хорошо возобновлять отношения, мириться. Если вы находитесь на стадии переговоров, уточнения условий сделки – период с 1 по 21 февраля отличное время для этого.

Венера в седьмом доме со 2 по 26 февраля – это планета дипломатии, договоренности, перемирия и денег. Поэтому в данный период Львов ждут денежные поступления.

В период с 10 по 12 февраля Венера соединится с Юпитером, поэтому в этот период возможны романтические отношения, любовь, приятные знакомства. Продлятся такие отношения не долго, но будут яркими и запоминающимися.

"Если у вас день рождения с 3 по 9 августа, то здесь Юпитер будет на ваше Солнце будет влиять, поэтому может быть удача, связанная с карьерой и не только с ней", – подчеркнула Перл.

Новолуние во Льве 11 февраля будет очень важным. Оно принесет новый круг общения, новых друзей или новый этап отношений.