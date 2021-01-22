Гороскоп на февраль: Близнецов ждет опасная дата

Меркурий будет ретроградным до 21 февраля. Это планета-управитель Близнецов. Поэтому им будет везти с завершением дел.

Об этом сообщила на своем канале в YouTube известная астролог Анжела Перл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ничего не начинайте в феврале, особенно с 1 по 21-е. Не делайте какие-то важные операции, которые можно перенести. Лучше перенесите их на март. А в феврале не подписывайте важные документы. Если вы продлеваете контракт – тогда это можно", – сказала она.

Согласно прогнозу Перл, самой неприятной будет дата 21 февраля, когда Меркурий начнет свой разворот. Именно в этот день наиболее высокий риск того, что что-то может пойти не так. Поэтому лучше подождать еще три-четыре дня и только потом начинайте заниматься серьезными делами и покупками. Но в течение месяца можно доделывать ранее начатые проекты.

"Планы могут меняться. Если у вас какие-то планы на февраль, они могут меняться даже по независящим от вас причинам. Потому что кто-то передумает. Или что-то такое случится", – предупредила астролог.

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