Гороскоп на февраль 2021: Овнов ждет неприятный период

Известная астролог Анжела Перл составила гороскоп для Овнов на февраль 2021 года. Главное событие этого месяца – ретроградный Меркурий, который будет таковым до 21 числа. Ретро-Меркурий благоприятствует завершению дел, однако лучше не начинать новые в этот период.

Об этом Перл рассказала в своем прогнозе на YouTube. В феврале, по ее словам, также можно переделывать что-то: ремонт, пересдавать экзамены, перезаключить контракт, переписать что-то или торговаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ни в коем случае не начинайте важные дела с 1 по 21 февраля. Даже я еще бы дала дня три как минимум – по 24-25 февраля. Скажем так, начинайте с марта месяца", – отметила астролог.

Перл добавила, что февраль для Овнов – не самое лучшее время, чтобы сделать операцию, особенно если это пластика. Если это можно отложить – лучше сделать уже весной. А знакомство, романтическое или деловое, начатое в феврале, вряд ли будет продолжительным. Также нежелательно делать дорогие покупки: это касается дорогой техники, автомобиля. И не стоит подписывать важные документы в течение месяца.

"В ваш 11-й дом 2 февраля входит Венера. И она будет там до 26-го февраля", – отметила Перл.

А значит, в последний месяц зимы вернутся старые долги, выполненная раньше работа принесет деньги или вы встретите человека, с которым когда-то познакомились. Возможно возобновление отношений.

Также в феврале Овнов ждет стеллиум – когда шесть планет из десяти соберутся в одном месте гороскопа. В течение этого месяца представителей этого знака Зодиака коснутся какие-то события, работа или что-то еще, связанное с интернетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала, что 2021 окажется непростым для Овнов – этот период обещает не только финансовые трудности, но и разочарования. Вместе с тем, уже весной Овны взбодрятся и даже могут начать новую жизнь.