Гороскоп на февраль 2021 для Тельца: хорошая прибыль и успех в работе

Главное событие февраля – ретроградный Меркурий. Он останется таковым до 21 февраля и будет ставить определенные преграды Тельцам. Поэтому в течение почти всего месяца особой стабильности ждать не стоит.

Об этом в своем гороскопе для Тельца на февраль 2021 года сообщила известная на своем канале в YouTube. Планы будут часто меняться, события – развиваться не по сценарию, возможно что-то придется переосмыслить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Ретро-Меркурий хорош для завершения. Февраль – это месяц завершения тех дел или работы над чем-то, которая была начата раньше. Хотя бы в начале января или еще в прошлом году. Февраль – замечательный, для того чтобы все это доделать, улучшить, переделать. Что бы это ни было. Вы можете пересдать экзамен, перекрасить стены, переобсудить что-то с кем-то", –­ отметила астролог. ­­­­­­

У Тельцов Меркурий разворачивается в 10-м доме гороскопа. В нем соберутся шесть планет из десяти, в астрологии к ним относятся также Солнце и Луна. И собрались они в секторе статуса, достижений и карьеры. Это может быть смена статуса, например, заключение брака или развод. Или же выход на пенсию.

"Вы будете над этим работать. Вот вы работали-работали. Все. Это ваш последний месяц – и вы меняете статус – выходите на пенсию. Это еще и сектор репутации. Возможно вам еще нужно будет подтверждать свою репутацию. Возможно, подтверждать диплом. Или будет публичное выступление, к которому вы давно готовились", – рассказала Перл.

В феврале у Тельцов вполне возможно повышение по службе, успех в карьере. Но произойдет это ближе к концу месяца. Могут предложить и другое место работы, однако из-за ретро-Меркурия там могут не выполнять условия контракта, не предоставить обещанное и тому подобное.

А 2 февраля могут возникнуть романтические отношения, возможно, даже служебной роман. Тельца также ждет денежная прибыль.

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