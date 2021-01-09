Гороскоп на выходные: таролог сказала, чего ждать

На выходных, 9-10 января, Овны отправляться в недолгое путешествие, Раки могут принять решение, которое повлияет на дальнейшую жизнь, а Весы получат подарок.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на выходные 9-10 января.

Овен

Нынче вы предпочитаете отправиться в дорогу, хочется и родственников навестить, и на мир посмотреть, и впечатлений новых набраться. Впрочем, вы не планируете удаляться от дома очень далеко и надолго. Разве что на пару дней уехать.

Телец

Ваш мозг просит работы, потому что ему уже хочется активности. И вы будете давать ему это в виде каких-то мудрых фильмов, обсуждения с коллегами непростых вопросов и обдумывания различных философских тем.

Близнецы

Сидеть в одиночестве вам не придется, потому что в эти выходные у вас могут случиться встречи, которые будут и приятными, и полезными. Причем, такими разносторонними могут оказаться как контакты с одним человеком, так и с разными.

Рак

Выбор, который вы делаете в эти выходные, может сказаться на том, каким будет ваша дальнейшая жизнь. Поэтому будьте внимательны ко всем предложениям, которые к вам поступают, потому что вы выбираете себе будущее.

Лев

Может так случиться, что вам придется выходить на работу или выполнять свои рабочие обязанности дома. И не стоит возмущаться, ведь так можно будет показать и весь свой профессионализм, и лояльность к руководству.

Дева

Вам так нравится все, что происходит вокруг, все эти традиции, пришедшие к нам из древности, и вы радостно поддерживаете их, изучаете и прививаете детям, пытаясь передать их следующему поколению.

Весы

Неожиданно вам может перепасть еще один подарок, причем, довольно ценный и неординарный. Наверное, у вас немало родственников по миру, которые передали вам подарки через Святого Николая, Санта Клауса и Деда Мороза.

Скорпион

Рядом с вами –милые вашему сердцу родные. И вам уютно и приятно проводить с ними время, даже с теми, которых вы годами не видели. Есть о чем вспомнить, над чем посмеяться и поплакать, погрузившись в ностальгические воспоминания.

Стрелец

Навешивание на вас определенных обязанностей может вызвать бурю протеста. Нет, вы не против того, чтобы заботиться о родных и создавать им уют, но вы не можете это постоянно делать в одиночку. Поэтому разделяйте эту работу с другими.

Козерог

Выходные обещают быть веселыми. Вы найдете себе интересную компанию, с которой проведете это время, родственники, близкие и друзья охотно подхватят ваше желание как-то развлечься и согласятся на любые ваши предложения.

Водолей

Будете обустраивать свой дом, наводить порядок и приводить свое гнездо до того состояния, чтобы вам было удобно и приятно там находиться. Можете даже потратить на это немалые деньги и купить что-то нужное для дома.

Рыбы

Придется немного поработать, причем даже физически. Может родственники привлекут к общественно-полезному труду, а может вы и сами решите вдруг размяться и поиграть мускулами, потому что очень уж засиделись.

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