Гороскоп на выходные: таролог сказала, чего ждать
На выходных, 9-10 января, Овны отправляться в недолгое путешествие, Раки могут принять решение, которое повлияет на дальнейшую жизнь, а Весы получат подарок.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на выходные 9-10 января.
Овен
Нынче вы предпочитаете отправиться в дорогу, хочется и родственников навестить, и на мир посмотреть, и впечатлений новых набраться. Впрочем, вы не планируете удаляться от дома очень далеко и надолго. Разве что на пару дней уехать.
Телец
Ваш мозг просит работы, потому что ему уже хочется активности. И вы будете давать ему это в виде каких-то мудрых фильмов, обсуждения с коллегами непростых вопросов и обдумывания различных философских тем.
Близнецы
Сидеть в одиночестве вам не придется, потому что в эти выходные у вас могут случиться встречи, которые будут и приятными, и полезными. Причем, такими разносторонними могут оказаться как контакты с одним человеком, так и с разными.
Рак
Выбор, который вы делаете в эти выходные, может сказаться на том, каким будет ваша дальнейшая жизнь. Поэтому будьте внимательны ко всем предложениям, которые к вам поступают, потому что вы выбираете себе будущее.
Лев
Может так случиться, что вам придется выходить на работу или выполнять свои рабочие обязанности дома. И не стоит возмущаться, ведь так можно будет показать и весь свой профессионализм, и лояльность к руководству.
Дева
Вам так нравится все, что происходит вокруг, все эти традиции, пришедшие к нам из древности, и вы радостно поддерживаете их, изучаете и прививаете детям, пытаясь передать их следующему поколению.
Весы
Неожиданно вам может перепасть еще один подарок, причем, довольно ценный и неординарный. Наверное, у вас немало родственников по миру, которые передали вам подарки через Святого Николая, Санта Клауса и Деда Мороза.
Скорпион
Рядом с вами –милые вашему сердцу родные. И вам уютно и приятно проводить с ними время, даже с теми, которых вы годами не видели. Есть о чем вспомнить, над чем посмеяться и поплакать, погрузившись в ностальгические воспоминания.
Стрелец
Навешивание на вас определенных обязанностей может вызвать бурю протеста. Нет, вы не против того, чтобы заботиться о родных и создавать им уют, но вы не можете это постоянно делать в одиночку. Поэтому разделяйте эту работу с другими.
Козерог
Выходные обещают быть веселыми. Вы найдете себе интересную компанию, с которой проведете это время, родственники, близкие и друзья охотно подхватят ваше желание как-то развлечься и согласятся на любые ваши предложения.
Водолей
Будете обустраивать свой дом, наводить порядок и приводить свое гнездо до того состояния, чтобы вам было удобно и приятно там находиться. Можете даже потратить на это немалые деньги и купить что-то нужное для дома.
Рыбы
Придется немного поработать, причем даже физически. Может родственники привлекут к общественно-полезному труду, а может вы и сами решите вдруг размяться и поиграть мускулами, потому что очень уж засиделись.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам Соломки, неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти.
Согласно ее прогнозу для Украины на январь, страну ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.