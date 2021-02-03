Гороскоп на 4 февраля для всех знаков: Скорпионам посоветовали отдать долги

В четверг, 4 февраля, Овнов ждет начало счастливого периода, Тельцам придется доказывать свои преимущества, а Скорпионам лучше заняться финансовыми вопросами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 4 февраля.

Овен

День обещает быть одним из самых счастливых за последний период, потому что вы снова в своей стихии – впереди всех, боретесь за святое дело, ведете людей за собой и показываете путь своим примером. И имеете большую поддержку масс.

Телец

О своих конкурентных преимуществах перед другими вы хорошо знаете. Осталось только донести эту информацию до тех, кто принимает решения и вознаграждает вас за труд. Поэтому сегодня вам нужно принять участие в соревнованиях и стать лучшими.

Близнецы

Встречи и любые контакты будут очень продуктивными. Вы уже выходите в свет, начинаете общаться с большим количеством людей, присоединяться к каким-то сообществам или даже сами организовываете команды.

Рак

Вдруг начинает активизироваться эмоциональная сторона вашей жизни. Вы прилагаете усилия к тому, чтобы стать привлекательными, начинаете встречаться с потенциальными партнерами, увлекать, влюблять и влюбляться.

Лев

Вам принесут важные новости, способные вдохновить вас на дальнейшие активные действия. Причем, вы их можете получить где угодно – и в интернете, и в подслушанных разговорах, и даже на рекламном баннере по дороге на работу.

Дева

После довольно активных дней, богатых событиями и общением, вам нужно как-то отдохнуть и восстановить свое привычное рабочее состояние, поэтому этот день пройдет в достаточно спокойном формате и с минимальными контактами.

Весы

Четко распланированный день – это для вас уже не исключение, а норма, все подчиняется определенному распорядку и вы точно знаете, чем будете заниматься в такое-то время. Вас это очень успокаивает и уравновешивает.

Скорпион

Сегодня хорошо заниматься всеми финансовыми вопросами: отдать долги, прописать куда и как распределить деньги по разным статьям расходов, овладеть какими-то программами для составления семейного бюджета.

Стрелец

Достаточно удачный день для завершения дел и подведения итогов. И это будут не только слова, но и вполне конкретные награды и отличия, которые вы можете получить за то, что хорошо со всем справились.

Козерог

Вы можете столкнуться с юридическими вопросами, когда нужно будет отстаивать свои или чьи-то права и активно взаимодействовать как с государственными органами, так и частными лицами, которые вам будут помогать или препятствовать.

Водолей

Вы получите поддержку от какой-то авторитетного человека. И это будет помощь не столько материальная, сколько моральная и на духовном уровне, потому что вы получите очень ценные советы по поводу того, что делать, когда на душе не очень уютно.

Рыбы

Нагрузка на вас увеличивается, и вы ничего не можете с этим поделать, приходится только соглашаться и брать на себя еще больше задач и обязанностей. И никого не волнует, как вы с этим справитесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

неделя с 1 февраля начнется продуктивно у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью, и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, а Весов – деньги.

В Украине, по словам Соломки, неделя может начаться с смелых выступлений и протестов, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.

Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.