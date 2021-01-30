Гороскоп на 30-31 января: Рыб ждет дорога, а Козерогов – романтические приключения

В последние выходные января, Овнов ждут приключения, Козерогов – романтические отношения, а Скорпионы будут находится в семейном кругу. Рыбы проведут дни в дороге.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 30-31 января.

Овен

Только вы собрались тихо и по-семейному провести выходные, как тут же поступают новые заманчивые предложения, от которых вам так сложно отказаться. Поэтому тишина и покой отменяются и вас снова ждут приключения.

Телец

Вам бы несколько поберечься, лишний раз никуда не ходить, или теплее закутаться, потому что сейчас особенно велика вероятность простудиться и заболеть буквально на ровном месте. Поэтому посидите еще дома и попейте чайку.

Близнецы

Вам так и не придется отдохнуть, потому что опять вам навязывают множество различных задач, и вы сами себе запланируете такой плотный график, что эти дни будут даже более нагруженными, чем будни.

Рак

Выходные обещают быть приятными, вы содержательно и полезно проведете время, немного поработаете, но все же больше будете заниматься собой, семьей, бытовыми хлопотами, а еще творчеством.

Лев

Вы сосредотачиваете на себе все внимание, очень активны, проявляете лидерские качества и всячески способствуете объединению людей. В общем, снова вам больше всего нужно, и снова вы лезете на передовую и вызываете огонь на себя.

Дева

Предстоит участвовать в каких-то соревнованиях или тестировании, или конкурсе, где вы показываете все свои лучшие качества. Конечно, конкурентная борьба будет очень сильной, но это довольно полезное занятие, которое укрепляет ваш дух и тело.

Весы

Вы просто убиваете время, потому что вам нечем заняться особо полезным для себя или других людей. И поэтому возникает потребность в компьютерных играх, или пустых сериалах или еще каких зависимостях, как говорится, лишь бы день до вечера...

Скорпион

Выходные пройдут в семейном кругу, в окружении близких и родных, возможно, вы специально где-то соберетесь вместе, чтобы что-то отпраздновать, а заодно – пересчитаться и осознать, что изменилось в вашей семье.

Стрелец

Пришло время заняться приятным процессом – расходованием денег на себя и близких. И вы с удовольствием выискиваете что-то приятное и нужное, онлайн или в реальных магазинах, долго выбираете, любуетесь и покупаете.

Козерог

Любовные приключения заблаговременно известят о приходе весны, по крайней мере для вас – так точно. И создадут соответствующие весеннее настроение. Словом, проведите выходные в том романтическом тумане, за который мы и обожаем любовь.

Водолей

Воспоминания из прошлого не дадут вам как следует прожить настоящее. Потому что кто-то или что-то все время будет напоминать вам как все было раньше и вы впадете в ностальгию по лучшим временам, когда и небо было синее, и трава – зеленее, а вы – моложе.

Рыбы

Эти выходные можете провести в дороге, поэтому готовьте чемоданы – то ли родственники позовут, или друзья увлекут, а может и вы сами, несколько засидевшись на одном месте, захотите развеяться и новых впечатлений набраться.

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