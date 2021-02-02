Гороскоп на 3 февраля: Тельцам предложат новую работу

В среду, 3 февраля, Тельцам могут предложить интересную работу, Овны получат деньги, а Раки ощутят на себе влияние Фортуны. Водолеям посоветовали в этот день не оставаться в одиночестве.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 3 февраля.

Овен

Вот и деньги вам уже подвезли, и вы уже можете себе позволить купить что-то такое, о чем давно мечтали, поскольку сумма, которую вы сегодня получаете, будет весьма значительной, и ее хватит даже на дорогие прихоти.

Телец

Вам могут предложить интересную работу, которая значительно повысит и вашу самооценку, и статус, и денег даст, но и обременит определенными обязанностями и дополнительной ответственностью.

Близнецы

Вы уже чувствуете, как меняется ваше состояние и ваше восприятие окружающего мира, как у вас появляются дополнительные силы, новые желания и новые планы, обновляется ваш круг общения и вся ваша жизнь.

Рак

Фортуна поворачивается к вам нужным боком и вы уже сегодня можете почувствовать на себе эту волну везения, когда даже в мельчайших делах вам везет, не говоря уже о значительных счастливых случаях.

Лев

Будьте сегодня особенно внимательны и осторожны, поскольку сейчас лучше лишний раз перестраховаться, чем потом сожалеть об упущеннии и легкомыслии. Поэтому не доверяйте свои ключи, деньги и пароли никому.

Дева

Все вокруг вас пропитано любовью, буквально с каждой утюга к вам доносятся песни о любви, вы можете думать только о свидании и о любимом человеке. И пусть весь мир подождет!

Весы

День, когда вы вполне довольны жизнью и ничто не омрачает вашего счастья, потому что солнце светит, родные – рядом, крыша над головой присутствует, и вам есть что есть. Так почему бы и не поблагодарить вселенную за такое положение дел.

Скорпион

Вы готовы воевать за свое право и дальше жить своей жизнью, чувствуете в себе силы бороться и побеждать любого противника. Впрочем, может оказаться, что преодолевать преграды можно тихо и спокойно, лаской и нежностью.

Стрелец

Обычный спокойный день, пригодный для переливания из пустого в порожнее, то есть для выполнения привычных ежедневных обязанностей, к счастью, не обремененный проблемами и тяжелой работой.

Козерог

Повышенного внимания требует кто-то из вашей семьи и вы можете целый день посвятить делам семейным, а не работе. Но это обычные житейские дела, все понимают, что какие бы вы не были загружены, родные - это главное.

Водолей

Не стоит сегодня оставаться в одиночестве и пытаться самостоятельно справиться с той работой или задачами, что перед вами стоят. Лучше опереться на опыт и надежное плечо коллеги и друга.

Рыбы

А не порадоваться бы вам лишний раз жизни прямо посреди недели? Не забывая, конечно, о выполнении своих обязанностей, но вам сегодня можно оторваться, или с поводом или без него.

Как сообщал OBOZREVATEL:

неделя с 1 февраля начнется продуктивно у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, а Весов – деньги.

В Украине, по словам Соломки, неделя может начаться с смелых выступлений и протестов, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.

Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.