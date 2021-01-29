Гороскоп на 29 января для всех знаков: каким будет день
В пятницу, 29 января, Львам предстоит подготовиться к новому этапу в жизни – изменить цели или переписать планы, Стрельцы получат неожиданные деньги, а у Весов день будет продуктивным и действенным.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 29 января.
Овен
День может оказаться очень важным, вы значительно поднимете свой профессиональный уровень, а заодно и самооценку, даже не подозревая, насколько ваши знания, умения и опыт важны и для вашей работы, и для мира в целом.
Телец
Сейчас вы быстры и проворны, как тот фейерверк – и все домашние дела переделали, и для родных постарались, и с работой быстро справились, и в будущем какие-то вопросы решили еще и время для удовольствий и друзей оставили.
Близнецы
Вы продолжаете работать в том же темпе, который задали себе на всю неделю, он умеренный, спокойный, но вы многое успеваете и уже многого достигли. Поэтому не тратьте время на длительные перекуры – и снова за работу!
Рак
Не стоит сегодня много двигаться, и если у вас будет такая возможность, то оставайтесь дома и даже не работайте. так вам крайне необходимо переключиться, заняться чем-то таким, чтобы и от работы отдохнуть, и мозги перестроить.
Лев
Вам нужно будет как следует подготовиться к новому этапу в жизни, возможно, пересмотреть свои старые установки, изменить планы, переписать цели в связи с появлением новых обстоятельств. Вы просто уже не хотите идти туда, куда раньше стремились.
Дева
Проведите день в тишине, наведите порядок в душе, а заодно – и дома, столах, шкафах. Не сдерживайте себя, когда вам захочется выбросить все, что собирает пыль и забирает ваше внимание, напоминает о прежних отношениях и о поражениях.
Весы
Весь день будете активными и действенными, будто бы это и не пятница, а середина недели, когда вы находитесь на пике формы. Запаса вашей энергии хватает на то, чтобы решать немало собственных дел, еще и другим помочь.
Скорпион
Борьба, в которую вы можете вступить сегодня, может и не приведет вас к победе, но позволит заявить о своих правах и покажет другим пример, как нужно себя вести в сложных ситуациях, когда на вас давят.
Стрелец
Небольшие деньги, что сегодня к вам придут, будут неожиданными, но от того еще более приятными и уместными. И вы тут же захотите их потратить на что-то полезное для семьи или приятное для себя.
Козерог
Вы долго ждали того момента, чтобы собраться с друзьями и провести весело время, возможно, что-то отметить, а то и просто поговорить, обменяться новостями и эмоциями, обниматься и радоваться всем вместе.
Водолей
Вам захочется взять паузу на размышления, потому что накопилось очень много различных философских вопросов, и вы не можете дальше двигаться, пока не решите, куда же вам идти – вперед, назад или на месте попрыгать.
Рыбы
Ну можете уже и отдыхать, поскольку как следует работать все равно не удастся, потому что вас стремительно тянет к дивану, а еще лучше – вообще где-нибудь подальше отсюда, и чтобы людей рядом не видеть, и ни с кем не общаться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам Соломки, неделя с 25 января начнется для Овнов с финансовых вознаграждений, Девам захочется выдохнуть и отдохнуть, а у Рыб неделя будет успешной и продуктивной.
в январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.