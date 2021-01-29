Гороскоп на 29 января для всех знаков: каким будет день

В пятницу, 29 января, Львам предстоит подготовиться к новому этапу в жизни – изменить цели или переписать планы, Стрельцы получат неожиданные деньги, а у Весов день будет продуктивным и действенным.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 29 января.

Овен

День может оказаться очень важным, вы значительно поднимете свой профессиональный уровень, а заодно и самооценку, даже не подозревая, насколько ваши знания, умения и опыт важны и для вашей работы, и для мира в целом.

Телец

Сейчас вы быстры и проворны, как тот фейерверк – и все домашние дела переделали, и для родных постарались, и с работой быстро справились, и в будущем какие-то вопросы решили еще и время для удовольствий и друзей оставили.

Близнецы

Вы продолжаете работать в том же темпе, который задали себе на всю неделю, он умеренный, спокойный, но вы многое успеваете и уже многого достигли. Поэтому не тратьте время на длительные перекуры – и снова за работу!

Рак

Не стоит сегодня много двигаться, и если у вас будет такая возможность, то оставайтесь дома и даже не работайте. так вам крайне необходимо переключиться, заняться чем-то таким, чтобы и от работы отдохнуть, и мозги перестроить.

Лев

Вам нужно будет как следует подготовиться к новому этапу в жизни, возможно, пересмотреть свои старые установки, изменить планы, переписать цели в связи с появлением новых обстоятельств. Вы просто уже не хотите идти туда, куда раньше стремились.

Дева

Проведите день в тишине, наведите порядок в душе, а заодно – и дома, столах, шкафах. Не сдерживайте себя, когда вам захочется выбросить все, что собирает пыль и забирает ваше внимание, напоминает о прежних отношениях и о поражениях.

Весы

Весь день будете активными и действенными, будто бы это и не пятница, а середина недели, когда вы находитесь на пике формы. Запаса вашей энергии хватает на то, чтобы решать немало собственных дел, еще и другим помочь.

Скорпион

Борьба, в которую вы можете вступить сегодня, может и не приведет вас к победе, но позволит заявить о своих правах и покажет другим пример, как нужно себя вести в сложных ситуациях, когда на вас давят.

Стрелец

Небольшие деньги, что сегодня к вам придут, будут неожиданными, но от того еще более приятными и уместными. И вы тут же захотите их потратить на что-то полезное для семьи или приятное для себя.

Козерог

Вы долго ждали того момента, чтобы собраться с друзьями и провести весело время, возможно, что-то отметить, а то и просто поговорить, обменяться новостями и эмоциями, обниматься и радоваться всем вместе.

Водолей

Вам захочется взять паузу на размышления, потому что накопилось очень много различных философских вопросов, и вы не можете дальше двигаться, пока не решите, куда же вам идти – вперед, назад или на месте попрыгать.

Рыбы

Ну можете уже и отдыхать, поскольку как следует работать все равно не удастся, потому что вас стремительно тянет к дивану, а еще лучше – вообще где-нибудь подальше отсюда, и чтобы людей рядом не видеть, и ни с кем не общаться.

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