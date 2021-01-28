Гороскоп для всех знаков на 28 января: Весы получат интересное предложение

В четверг, 28 января, Весы могут получить интересное предложение – оно может касаться, как работы, так и личной жизни, Скорпионы получат важные новости, а у Козерогов будет финансово успешный день.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 28 января.

Овен

Могут напомнить о себе старые знакомые, которые захотят с вами встретиться, поговорить, вспомнить прошлое. И эта встреча уже может произойти прямо сейчас, потому что вам тоже есть что вспомнить и о чем рассказать.

Телец

Сегодня вам не стоит делать все самостоятельно, найдите наконец коллегу, подчиненного, ученика или единомышленника, которые помогли бы вам и выполнили хотя бы какую-то несложную и рутинную работу, и это значительно бы облегчило вам жизнь.

Близнецы

Поставьте жизнь на паузу, никуда не спешите, отложите свои вопросы и проведите этот день в очень медленном темпе. Ведь именно сегодня вы решаете какие-то глобальные внутренние проблемы, а внешняя суета мешает вам сосредоточиться.

Рак

Еще один очень загруженный работой день, когда весь график расписан буквально поминутно, и вам мало 24 часов в сутках, поэтому немного отбираете время и от сна, а также от еды, потому что вам нужно все успеть.

Лев

Решения, которые вы сегодня принимаете, возможно, покажутся окружающим очень резкими и неожиданными, и вам совсем не присущими. Но вам нужно заявить о своих границах и о том, что вы не позволите их нарушать.

Дева

На работе вы показываете все, на что способны, и это, оказывается, очень высокий класс, что будет приятной неожиданностью даже для вас. То есть сегодня у вас будет шанс продемонстрировать свои профессиональные качества и получить их высокую оценку.

Весы

Получите очень интересные предложения, причем, это могут быть как варианты новой работы, так и личной жизни, например, есть немалая вероятность получить приглашение на свидание или предложение руки и сердца.

Скорпион

Новости, которые вы сегодня услышите, будут для вас очень важны, и могут послужить началом дальнейших сдвигов в вашей жизни. Поэтому будьте особенно внимательными к тому, что сегодня входит в ваши уши и сознание.

Стрелец

Кому-то в вашем окружении могут срочно понадобиться деньги и вы возьмете на себя роль благодетеля. Но рассчитывать на какое-то возвращение не стоит. Поэтому просто отдайте ту ​​сумму, с которой не жалко будет расстаться.

Козерог

Финансово очень удачный день, потому что приходят какие-то деньги и подарки, возможно, какие-то награды или дивиденды. И все эти поступления могут быть даже больше того, на что вы рассчитывали. Словом, готовьте мешок, чтобы все это туда сложить.

Водолей

Окажется, что денег у вас сейчас не так уж и много, и встает вопрос, где их брать. Конечно, вы можете сделать вид, что вам много не надо, что вы сторонники минимализма и разумного потребления, но финансы все равно нужны.

Рыбы

Весь день вы можете быть несколько заторможенными, иногда плохо понимать, что вокруг происходит. Поэтому лучше этот день провести на минимальных оборотах и ​​общаясь только с ограниченным количеством людей.

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