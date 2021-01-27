Гороскоп на 27 января: Весов ждет успех, а Скорпионов – деньги

В среду, 27 января, Весов ждет большой успех и удача, Скорпионы могут получить деньги, а Козероги – начать новый этап в жизни. Водолеи и Львы получат возможность отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 27 января.

Овен

Домашние дела могут захватить вас полностью. И вы вместо того, чтобы отдаться работе, будете решать какие-то вопросы с ремонтом, дизайном, обустройством, оформлением своего имущества.

Телец

Приходится проводить немало внутренней работы, когда нужно обрабатывать большие массивы информации, или решать какие-то дела, но пока на мыслительном уровне. То есть много думать и мало делать.

Близнецы

Случайная встреча или контакт может превратиться в романтическое приключение с перспективой не только приятно провести время, но и содержательнее пообщаться. Потому что этот человек заинтересует вас и как собеседник, и как достойный партнер.

Рак

Вы очень хорошо поработали, достигли немалых успехов и о вас узнало много людей. И сегодня приходит время, когда нужно завершать какой-то важный этап и получать кучу благодарностей и достойные награды.

Лев

Будет возможность отдохнуть немного от дел, поскольку день сегодня не слишком загружен, можно и погулять, а можно вообще провести его где-нибудь подальше от вашей работы, в покое и расслаблении.

Дева

И снова вам приходится впереди и на коне возглавлять тех, кто не в силах самостоятельно чего-то достигать. Словом, сейчас понадобятся ваши лидерские качества, чтобы сплачивать людей, воодушевлять их и вместе преодолевать трудности.

Весы

Один из самых счастливых дней, когда удача сама идет к вам в руки, а вы при этом ничего особенного не делаете, только радуетесь и празднуете. Такое впечатление, что вы где-то нашли казино и сорвали джек-пот.

Скорпион

Актуально получение денег. То ли от вашей основной деятельности, или от дополнительной, или от бизнеса поступят какие-то средства. А может и давний и безнадежный должник решит вдруг очистить совесть и вернуть вам долг.

Стрелец

Будьте осторожны с тем, что вам сегодня обещают. Потому что выглядеть будет все достаточно привлекательно и даже феерично. Но позже может оказаться, что обещания пустые, но будет уже поздно что-то изменить.

Козерог

Вы будете стремиться как можно скорее начать что-то новое, может даже кардинально отличное от того, чем вы занимались раньше. И сегодня день будет способствовать тому, чтобы все изменить. Потому что всегда лучший день для перемен – сегодняшний.

Водолей

Спокойно грейте свои бока на теплой лежанке, если она у вас есть, конечно. А важные дела пусть в стороне подождут, пока вы возобновляет свои силы и собираетесь с мыслями о том, куда вам дальше двигаться.

Рыбы

Актуализируются вопросы профессионального роста, вам сегодня могут предложить подняться по карьерной лестнице и возглавить какое-то направление. Конечно, это означает больше ответственности, поэтому решайте, нужна ли она вам.

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