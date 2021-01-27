Гороскоп на 27 января: Весов ждет успех, а Скорпионов – деньги
В среду, 27 января, Весов ждет большой успех и удача, Скорпионы могут получить деньги, а Козероги – начать новый этап в жизни. Водолеи и Львы получат возможность отдохнуть.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 27 января.
Овен
Домашние дела могут захватить вас полностью. И вы вместо того, чтобы отдаться работе, будете решать какие-то вопросы с ремонтом, дизайном, обустройством, оформлением своего имущества.
Телец
Приходится проводить немало внутренней работы, когда нужно обрабатывать большие массивы информации, или решать какие-то дела, но пока на мыслительном уровне. То есть много думать и мало делать.
Близнецы
Случайная встреча или контакт может превратиться в романтическое приключение с перспективой не только приятно провести время, но и содержательнее пообщаться. Потому что этот человек заинтересует вас и как собеседник, и как достойный партнер.
Рак
Вы очень хорошо поработали, достигли немалых успехов и о вас узнало много людей. И сегодня приходит время, когда нужно завершать какой-то важный этап и получать кучу благодарностей и достойные награды.
Лев
Будет возможность отдохнуть немного от дел, поскольку день сегодня не слишком загружен, можно и погулять, а можно вообще провести его где-нибудь подальше от вашей работы, в покое и расслаблении.
Дева
И снова вам приходится впереди и на коне возглавлять тех, кто не в силах самостоятельно чего-то достигать. Словом, сейчас понадобятся ваши лидерские качества, чтобы сплачивать людей, воодушевлять их и вместе преодолевать трудности.
Весы
Один из самых счастливых дней, когда удача сама идет к вам в руки, а вы при этом ничего особенного не делаете, только радуетесь и празднуете. Такое впечатление, что вы где-то нашли казино и сорвали джек-пот.
Скорпион
Актуально получение денег. То ли от вашей основной деятельности, или от дополнительной, или от бизнеса поступят какие-то средства. А может и давний и безнадежный должник решит вдруг очистить совесть и вернуть вам долг.
Стрелец
Будьте осторожны с тем, что вам сегодня обещают. Потому что выглядеть будет все достаточно привлекательно и даже феерично. Но позже может оказаться, что обещания пустые, но будет уже поздно что-то изменить.
Козерог
Вы будете стремиться как можно скорее начать что-то новое, может даже кардинально отличное от того, чем вы занимались раньше. И сегодня день будет способствовать тому, чтобы все изменить. Потому что всегда лучший день для перемен – сегодняшний.
Водолей
Спокойно грейте свои бока на теплой лежанке, если она у вас есть, конечно. А важные дела пусть в стороне подождут, пока вы возобновляет свои силы и собираетесь с мыслями о том, куда вам дальше двигаться.
Рыбы
Актуализируются вопросы профессионального роста, вам сегодня могут предложить подняться по карьерной лестнице и возглавить какое-то направление. Конечно, это означает больше ответственности, поэтому решайте, нужна ли она вам.
Как сообщал OBOZREVATEL :
по словам Соломки, неделя с 25 января начнется для Овнов с финансовых вознаграждений, Девам захочется выдохнуть и отдохнуть, а у Рыб неделя будет успешной и продуктивной.
в январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.