Гороскоп на 26 января для всех знаков: день приятных новостей и денег

Вторник, 26 января, станет удачным днем для Тельцов и Весов – они будут наполненными энергией и отправятся покорять мир и достигать целей. Удача также будет на стороне Стрельцов – они получат то, что им нужно, и это будут не только деньги. А вот Львам предстоит принять важное решение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 26 января.

Овен

Ваша семья вас в последнее время все больше радует, и не только своим хорошим отношением и проявлениями любви, хотя это все также присутствует в вашей жизни. А еще можете рассчитывать на приятные новости и сюрпризы от своих родственников.

Телец

День обещает быть достаточно энергичным, у вас немало встреч, проектов, работы, и все это связано с общением, сейчас вы выходите из состояния куколки, из домашнего уюта и продвигаетесь в направлении своей цели вместе с другими такими же.

Близнецы

Вы словно находитесь в каком-то ожидании, не можете ничего больше делать, только сидеть, как большой ждун. Впрочем, есть варианты более продуктивно провести сегодняшний день. К примеру, что-то выучить или посмотреть полезные видео.

Рак

Сейчас вы тверды как сталь, стоите на своем и не уступаете ни на шаг, отстаивая свои интересы. Вам не очень просто так поступать, но это иногда нужно делать, чтобы вам не сели на голову.

Лев

От того, какое решение вы сегодня примете, зависит многое. И ваше решение должно учитывать, прежде всего, ваши интересы, а еще вопрос справедливости и соблюдения определенного баланса типа "ты – мне, а я – тебе".

Дева

Командирские навыки вам сегодня понадобятся, потому что пускать все на самотек не получится – слишком много усилий потрачено. Поэтому собирайте вокруг себя гвардию последователей и беритесь за завершение проектов.

Весы

Кажется, для вас сегодня открыты все дороги, и вы с удовольствием отправляетесь покорять этот большой и интересный мир, несмотря на его потенциальные опасности и собственную уязвимость. Оставайтесь любознательными, но будьте осторожны.

Скорпион

Взять небольшую паузу и отдохнуть – замечательная идея. Хоть целый день, хоть половину, хотя пару часов посвятите расслаблению, погуляйте где-то на природе, хотя сейчас и любоваться особо нечем, но свежий воздух – это действительно целительная сила.

Стрелец

Кому-кому, а вам таки повезет сегодня и с деньгами, и с другой поддержкой – вы будете иметь все основания полагать, что вы сейчас очень фартовые. Поскольку в самый нужный момент получите именно то, что вам нужно.

Козерог

Можете сегодня оказаться без денег. В принципе, их в последнее время и так еле-еле хватает, а сегодня выяснится, что таки нет, не хватает. И здесь уже нужно что-то делать - или меньше тратить, или больше зарабатывать.

Водолей

Вы берете свою жизнь в руки и начинаете более внимательно относиться и к себе, и к своим обязанностям, и к тем, за кого несете определенные обязательства. И решения, которые вы сегодня принимаете, показывают вас как ответственного человека.

Рыбы

Суровая действительность врывается в вашу жизнь в виде тяжелой работы, которую вы должны сделать самостоятельно, ни на кого особо не рассчитывая. И вам будет достаточно просто справиться с теми всеми обязанностями, которые на вас положили.

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