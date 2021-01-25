Гороскоп на 25 января для всех знаков: Весы и Раки получат большие деньги

В понедельник, 25 января, перед Девами могут открыться перспективы небольшого бизнеса, Раки и Весы получат деньги, а Козерогам посоветовали побеспокоиться о собственной безопасности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 25 января.

Овен

Сегодня вы столкнетесь с невероятным человеком, который зарядит вас позитивом, вернет веру в людей и может стать учителем и наставником, поделившись опытом и неисправимым оптимизмом, которого вам в последнее время не хватает.

Телец

День обещает быть спокойным, иногда даже слишком. И тянуться бесконечно долго и немного даже скучно. Но вам сегодня следовало бы отдохнуть и действительно успокоиться, потому что какие-то события последних дней вас несколько раздраконили.

Близнецы

Возьмите паузу на сегодня, потому что кое-какую свою работу вы не сможете делать, не отдохнув как следует, и не осознав важные вещи. И посвятите день каким-то медленным и монотонным занятиям, которые не будут мешать размышлениям и озарениям.

Рак

Получение денег сегодня будет легким и приятным. Впрочем, вы уже даже привыкли к тому, что к вам регулярно приходят нужные вам суммы, и вы не тратите на это все свои силы, а работаете с удовольствием и будто играючи.

Лев

Вы будете очень загружены – и дома можете немало успеть, и работа требует внимания и полной вашей включенности, а тут еще и романтические моменты обещают захватывающие приключения. Словом, день обещает быть интересным и напряженным.

Дева

Перед вами раскрываются прекрасные перспективы небольшого бизнеса, где вы будете играть ключевую роль. Но ничего этого не будет, если вы не захотите приложить хоть немного усилий, собственной харизмы и присущей вам систематичности.

Весы

Сегодня вы – главный финансовый счастливчик, вам должна привалить немалая сумма денег. И это придаст вам и радости, и уверенности, и ощущение свободы. Ведь с такими деньгами вы многое можете себе позволить.

Скорпион

Включайтесь, наконец, в трудовые будни, напрягайтесь, делайте что-то и почувствуйте тот невероятный кайф от работы мышц и напряжения мозгов. Загрузка сегодня может быть несколько чрезмерной, но вы будете счастливы.

Стрелец

Есть все шансы попасть в светское общество, пообщаться с сильными мира сего, с известными людьми и даже вызвать у них сильный интерес к себе. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы завязать контакты с элитой.

Козерог

Стоит особо позаботиться о собственной безопасности, а еще о целостности имущества и денег, потому что увеличивается вероятность мошенничества и различных неожиданных катаклизмов. Поэтому целесообразным будет и дополнительная защита, и страхование, и элементарная внимательность.

Водолей

Праздник, на который вы попадете сегодня, вам придется по душе. Оказывается, можно достаточно легко, экспромтом, создать и легкую непринужденную атмосферу, и ощущение невероятного братства, и получить удовольствие от общения с людьми.

Рыбы

Фантазия у вас сегодня разыграется вовсю и вы с удовольствием будете выбирать себе какие-то приятные вещи типа удовольствий, эмоциональных или материальных, будете кайфовать и от возможности выбора, и от того, что можете себе все это позволить.

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