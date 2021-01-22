Гороскоп на 22 января: таролог рассказала, каким будет день

В пятницу, 22 января, Стрельцов ожидают приятные и продуктивные встречи, Водолеи получат неожиданные новости, а Скорпионам посоветовали не слушать малознакомых людей.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 22 января.

Овен

День, когда можно несколько замедлиться и заняться не столько будничными делами и работой, а сколько духовными практиками или философскими размышлениями. Вас сегодня увлекут темы поиска предназначения и вашей роли в этом мире.

Телец

Руководство может внезапно отозвать из отпуска или отгула, и хотя у вас сегодня были другие планы, но приходится их переносить на другой день и работать. Впрочем, вы можете успеть и потрудиться, и своими делами хоть немного заняться.

Близнецы

Происходит поворотный момент, когда старые установки уже на вас не действуют и начинается новая жизнь, когда вы переосмысливает все, что происходило раньше, осознаете, с чем придется попрощаться, а что еще понадобится.

Рак

Вы сегодня будете находиться в том волшебном состоянии, когда способны творить, и это будет касаться как вполне конкретных уникальных и рукотворных вещей, так и абстрактных теорий и интересных идей, которые способны наделать немало шума в обществе.

Лев

Может оказаться, что денег у вас сейчас катастрофически не хватает. И приходится либо значительно уменьшать бюджет и переходить на хлеб и воду, или у кого-то занимать средства, поскольку о финансовой подушке безопасности вы раньше не позаботились.

Дева

К кому-то умному может в голову прийти замечательная идея собраться теплой дружной компанией и содержательно провести время. Или просто повеселиться, заодно обменявшись впечатлениями, мыслям и планами.

Весы

Длительные колебания забирают у вас силы и время, которое бы вы могли потратить с пользой и уже что-то сделать, чего-то достичь. А вы все сомневаетесь, стоит ли куда-то идти, достойны ли вы всего этого и что будет, или чего не будет...

Скорпион

Кто-то напускает туман и пытается вам заморочить голову страхами или какими-то странными разговорами. Поэтому сегодня лучше не слушать разный бред, особенно, когда это звучит от людей, которых вы не слишком хорошо знаете.

Стрелец

Этот замечательный и спокойный день обещает вам встречи с приятными и ресурсными людьми, выявляющих к вам теплые чувства. И этот обмен теплотой и любовью вам настолько понравится, что вы захотите и в дальнейшем общаться в таком ключе.

Козерог

День обещает быть активным, потому что вы уже давно задумали сделать что-то очень интересное, а сегодня – как раз то время, когда это следует начинать. Но велика вероятность столкнуться с критикой, что значительно снизит ваше желание что-либо делать.

Водолей

Получаете долгожданные новости, которые способны значительно поднять ваше настроение и тонус, которые в последнее время несколько упали. Но сегодня – особый день, и вы уже точно знаете, что дорога перед вами открыта и вы можете достичь новых высот.

Рыбы

От вас потребуют четкого выполнения ваших обязанностей, чтобы вся работа проходила согласно графику. Вам не нужно сегодня что-то думать, придумывать и вообще проявлять инициативу. Вы просто винтик на нужном месте.

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